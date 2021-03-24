Источник материала: Хартия'97

Белорусский художник хочет продать свой отпечаток пальца за миллион долларов 3 24.03.2021, 23:19

3,958

Фото: Соцсети Александра Адамова

Александр Адамов рассказал, зачем это нужно.

Необычный лот с отпечатком указательного пальца художник Александр Адамов выставил на платформе opensea, передает kp.by .

Вот как он объясняет это:

- Нас же заинтриговала возможность скрестить нечто уникальное из физического мира (чем по праву является отпечаток пальца) и технологию, позволяющую подчеркнуть ее в цифровой плоскости», – написал художник. - Передача личного отпечатка и для меня самого является экспериментом. Делясь уникальной частью своей физической оболочки и записывая ее в блокчейн, я не могу до конца предположить, насколько ценным и востребованным этот цифровой актив будет в будущем, какие технологии идентификации и персонализации еще появятся и будут востребованы.

Кроме того, художник планирует создать коллекцию работ, посвященных тактильности и взаимодействию с окружающим миром через прикосновения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .