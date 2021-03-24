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Белорусский художник хочет продать свой отпечаток пальца за миллион долларов
Источник материала: Хартия'97
Белорусский художник хочет продать свой отпечаток пальца за миллион долларов
Александр Адамов рассказал, зачем это нужно.
Необычный лот с отпечатком указательного пальца художник Александр Адамов выставил на платформе opensea, передает
Вот как он объясняет это:
- Нас же заинтриговала возможность скрестить нечто уникальное из физического мира (чем по праву является отпечаток пальца) и технологию, позволяющую подчеркнуть ее в цифровой плоскости», – написал художник. - Передача личного отпечатка и для меня самого является экспериментом. Делясь уникальной частью своей физической оболочки и записывая ее в блокчейн, я не могу до конца предположить, насколько ценным и востребованным этот цифровой актив будет в будущем, какие технологии идентификации и персонализации еще появятся и будут востребованы.
Кроме того, художник планирует создать коллекцию работ, посвященных тактильности и взаимодействию с окружающим миром через прикосновения.
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Александр Адамов рассказал, зачем это нужно.
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