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Белорусский художник хочет продать свой отпечаток пальца за миллион долларов

25.03.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Белорусский художник хочет продать свой отпечаток пальца за миллион долларов

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  • 24.03.2021, 23:19
  • 3,958
Белорусский художник хочет продать свой отпечаток пальца за миллион долларов
Фото: Соцсети Александра Адамова

Александр Адамов рассказал, зачем это нужно.

Необычный лот с отпечатком указательного пальца художник Александр Адамов выставил на платформе opensea, передает kp.by.

Вот как он объясняет это:

- Нас же заинтриговала возможность скрестить нечто уникальное из физического мира (чем по праву является отпечаток пальца) и технологию, позволяющую подчеркнуть ее в цифровой плоскости», – написал художник. - Передача личного отпечатка и для меня самого является экспериментом. Делясь уникальной частью своей физической оболочки и записывая ее в блокчейн, я не могу до конца предположить, насколько ценным и востребованным этот цифровой актив будет в будущем, какие технологии идентификации и персонализации еще появятся и будут востребованы.

Кроме того, художник планирует создать коллекцию работ, посвященных тактильности и взаимодействию с окружающим миром через прикосновения.

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