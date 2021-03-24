|
По Вильнюсу пронесут полукилометровый бело-красно-белый флаг
Источник материала: Хартия'97
По Вильнюсу пронесут полукилометровый бело-красно-белый флаг
Уличная акция начнется 25 марта в 18:30 от Бернардинского сада.
25 марта по Вильнюсу пронесут полукилометровый бело-красно-белый флаг. Уличная акция начнётся в 18:30 от Бернардинского сада.
25 марта 1918 года в Минске была провозглашена государственная независимость Белорусской Народной Республики. Этот день отмечают белорусы всего мира.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уличная акция начнется 25 марта в 18:30 от Бернардинского сада.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)