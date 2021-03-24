Источник материала: Хартия'97

По Вильнюсу пронесут полукилометровый бело-красно-белый флаг 1 24.03.2021, 22:48

1,930

акция В Вильнюсе

иллюстрационное Фото

Уличная акция начнется 25 марта в 18:30 от Бернардинского сада.

25 марта по Вильнюсу пронесут полукилометровый бело-красно-белый флаг. Уличная акция начнётся в 18:30 от Бернардинского сада.

25 марта 1918 года в Минске была провозглашена государственная независимость Белорусской Народной Республики. Этот день отмечают белорусы всего мира.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .