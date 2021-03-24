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Елена Левченко набрала 13 очков в своем первом за два года матче

25.03.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Елена Левченко набрала 13 очков в своем первом за два года матче

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  • 24.03.2021, 22:36
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Елена Левченко набрала 13 очков в своем первом за два года матче
Фото: instagram.com/yelenaleu

Баскетболистка выступает под 20-м номером, чтобы отдать дань уважения событиям августа 2020-го года.

24 марта Елена Левченко сыграла первый матч за афинский "Панатинаикос". Команда белорусской баскетболистки одержала победу в чемпионате Греции над "Эсперидес Калиотеас" (64:46), а она набрала 13 очков, на её счету ещё 8 подборов. И это при том, что Левченко не играла 2 года! Центровая была на площадке почти полчаса игры, передает euroradio.fm.

За "Панатинаикос" Елена Левченко выступает под 20-м номером. Это дань уважения 2020 году, когда "мы стали нацией и объединились". "В знак солидарности с моим белорусским народом и со всеми заключёнными, которые сейчас находятся в тюрьмах, с теми, кто продолжает бороться за свободу — я с вами, а вы со мной", — пишет баскетболистка.

Левченко открыто поддержала мирные протесты в Беларуси, участвовала в них. Осенью отсидела за решёткой 15 суток.

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Баскетболистка выступает под 20-м номером, чтобы отдать дань уважения событиям августа 2020-го года.
 
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