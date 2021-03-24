Источник материала: Хартия'97

Премьер Польши сделал специальное заявление в связи с задержанием Анжелики Борис 2 24.03.2021, 22:27

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Матеуш Моравецкий

Вопрос ущемления прав польского меньшинства в Беларуси Польша затронет на заседании Европейского Совета.

Анжелику Борис задержали во вторник вечером в Гродно. Местный Суд приговорил польскую активистку к 15 суткам административного ареста по обвинению в незаконной организации праздника в честь святого Казимира «Казюки», передает «Радио Польша» .

Премьер Польши Моравецкий подчеркнул, что Польша не согласна с отношением белорусских властей к польскому меньшинству.

«Эти действия абсолютно несовместимы с какими-либо международными стандартами», - подчеркнул Матеуш Моравецкий обвинил власти в Минске в действиях, разрушающих хорошие отношения между поляками и белорусами, которые он назвал «захватом заложников».

Глава польского правительства подчеркнул, что «все белорусы, которые живут в Польше, могут наслаждаться нормальной, спокойной и достойной жизнью, следовательно Польша требует того же от Беларуси».

Матеуш Моравецкий заявил, что вопрос ущемления прав польского меньшинства в Беларуси затронет в четверг заседании Европейского Совета.

В специальном заявлении польский премьер высказался за то, чтобы между польским и белорусским народами строить не стены, а мосты, напомнив, что поляки, проживающие на белорусской земле испокон веков обогащают белорусскую культуру. Одновременно они хотят культивировать польскость как часть белорусского государства.

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