Источник материала: Хартия'97

Норвегия заблокировала продажу россиянам завода по производству двигателей для кораблей 24.03.2021, 22:07

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Rolls-Royce планировала продать норвежскую компанию российской компании «Трансмашхолдинг».

Норвегия приняла решение заблокировать норвежского производителя морских двигателей российской компании по соображениям национальной безопасности.

Об этом заявила министр юстиции Моника Меланд, сообщает Reuters .

Компания Bergen Engines, расположенная на западном побережье Норвегии и более 20 лет принадлежащая британской компании Rolls-Royce, снабжает норвежский флот, входящий в НАТО, а также мировые судоходные компании.

Rolls-Royce планировала продать норвежскую компанию российской компании "Трансмашхолдинг". 9 марта Норвегия заявила, что временно приостановила продажу на сумму 150 миллионов евро на время оценки последствий для безопасности.

"Теперь у нас есть достаточно информации, чтобы сделать вывод о том, что необходимо предотвратить продажу компании группе, контролируемой из страны, с которой у нас нет сотрудничества в сфере безопасности", - заявила Меланд в парламенте.

"Технологии, которыми обладает Bergen Engines, и двигатели, которые они производят, представляли бы значительный военно-стратегический интерес для России и повысили бы военный потенциал России", - говорится в заявлении норвежского правительства.

Rolls-Royce заявила, что планирует обратиться к Норвегии за помощью в поиске другого варианта для Bergen Engines, отметив, что более 900 рабочих мест в Бергене могут оказаться под угрозой.

"Мы не намерены сохранять бизнес. Мы будем искать помощи норвежского правительства, чтобы быстро найти другой вариант, который может обеспечить Bergen Engines и ее персонал инвестициями, необходимыми для будущего, а Rolls-Royce - соответствующими результатами", - говорится в заявлении.

Bergen Engines производит среднеоборотные газовые и дизельные двигатели для морских судов и предприятий электроэнергетики. В 2019 году выручка компании составила 270 миллионов евро.

В том же году Норвегия представила новый закон о безопасности, который усиливает способность правительства устанавливать условия или блокировать иностранные приобретения, когда на карту поставлены национальные интересы.

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