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Шесть стран присоединились к продлению санкций ЕС против Беларуси

25.03.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Шесть стран присоединились к продлению санкций ЕС против Беларуси

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  • 24.03.2021, 22:03
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Шесть стран присоединились к продлению санкций ЕС против Беларуси

Санкции продлены на год.

Шесть государств-партнеров Евросоюза присоединились к решению Совета ЕС продлить на год санкции против Беларуси.

Как сообщает «Европейская правда», об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.

«Страны-кандидаты Северная Македония, Черногория и Албания, а также государства европейской зоны свободной торговли - Исландия, Лихтенштейн и Норвегия - присоединились к решению Совета ЕС. Они обеспечат соответствие своей национальной политики этому решению Совета», - говорится в заявлении.

В феврале ЕС продлил на 12 месяцев санкции в отношении 88 представителей руководства и бизнеса Беларуси, включая Александра Лукашенко, и 7 компаний, ответственных за репрессии и фальсификации на выборах.

Всем им запрещен въезд в ЕС, а их счета в европейских банках подлежат замораживанию.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пообещал, что будет подготовлен четвертый пакет санкций в отношении Беларуси.

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