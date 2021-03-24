Источник материала: Хартия'97

Хватит быть кошельками Таракана! 3 Работник ОАО «Гродно Азот»

24.03.2021, 21:48

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Архивное фото ТАСС

Всеобщей забастовкой мы в один миг можем перекрыть доступ Таракана к пище.

Уверен, что никто уже не захочет жить при этом режиме, каждый белорус просто ненавидит его каждой частичкой своей души. Нас избивали, нас поливали грязью, нас просто уничтожали как единую силу. Но это не повод брать и просто так спустить все это с рук.

Мы читаем в новостях о том, что арестован где-то в Африке очередной кошелек бывшего президента. Однако читаем мы это с работы, одновременно являясь тем самым кошельком. Пусть победнее, чем Зингман, но суть та же.

Мы должны начать снова знакомиться друг с другом, мы должны объединяться и быть той огромной мощной рукой, которая в один момент даст смертельный щелбан режиму, сдув вместе с ним и всех его прихлебателей.

Режим не щадил никого, им всем на нас плевать, ведь 26 октября ОМОНовцы кричали - «Иди работать! Ты наша кормовая база!»

Всеобщей забастовкой мы в один миг можем перекрыть им доступ к этой пище. Им не останется ничего, кроме как арестовать диктатора.

Мы поняли, что нас большинство еще весной 2020, когда мы гремели кастрюлями, зажигали фонарики в окнах, становились в километровые очереди чтобы поставить подпись, а потом эти шествия. Ох, как я люблю вспоминать их. Ни один городской праздник не проходил так красиво, так ярко, с нашей самой прекрасной Погоней и нашим любимым флагом над головами. В воздухе пахло единством. Конечно, не всё всегда происходит быстро, но с нами правда, а значит мы победим!

С наступающим праздником, дорогие! Света, тепла и любви вам и всем вашим близким!

Работник ОАО «Гродно Азот», ушедший в стачку, «Баста!»

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