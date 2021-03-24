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Белорусский телеканал рассказал о завербованном Украиной «кроте» в МВД
Источник материала: UDF
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости
По информации канала, бывшего сотрудника зовут Станислав Лупоносов. Как рассказал начальник управления МВД Андрей Паршин, Лупоносов занимался целенаправленной шпионской деятельностью. «Такое впечатление, что и координатор у него был по этому вопросу», — отметил он.
По словам Паршина, бывший сотрудник собирал информацию, ни в коем случае не проявляя себя. Исходя из баз данных управления, Лупоносов имел доступ в том числе и к служебной информации. «У нас есть определенные основания так говорить, выложена была именно бывшим сотрудником Лупоносовым», — подчеркнул начальник ГУБОПиК МВД. Когда мужчина понял, что его вычислили, то сбежал на Украину.
«Работает фейковая фабрика, в информацию вносятся определенные изменения — мы можем увидеть грандиозные заговоры и обманы, которые будут преподноситься как якобы добытые сведения», — заключил Паршин.
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Как рассказал начальник управления МВД, Лупоносов занимался целенаправленной шпионской деятельностью
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