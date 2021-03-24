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Банк России решил убрать Хабаровск с 5-тысячной банкноты — месть за протесты?

25.03.2021 06:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

«Абсолютно неверный подход», — так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал рассуждения о том, что решение убрать Хабаровск с 5-тысячной купюры вызвано желанием «наказать» регион за уличные протесты.

 

Банк России решил убрать Хабаровск с 5-тысячной банкноты — месть за протесты?

 

Напомним, во вторник, 23 марта, Центробанк РФ объявил о планах к 2025 году модернизировать банкнотный ряд — на купюрах появятся новые города. В частности, вместо Хабаровска на 5-тысячной купюре будет изображен Екатеринбург. Глава региона заявил, что убрать достопримечательности города «будет большой ошибкой». Профессор Дальневосточного института управления Валерий Чудесов назвал причины смены изображения на Екатеринбург «неубедительными» для жителей региона. По его мнению, многие «болезненно воспринимают» такие перемены, а «сейчас Хабаровск очень «тонкошкурый».

Песков на вопрос о «наказании» для Хабаровска ответил, что «какие-то размышления о каких-то эфемерных наказаниях — абсолютно неверный подход».

Врио губернатора Хабаровского края является Михаил Дегтярев, которого назначил президент Владимир Путин после увольнения Сергея Фургала, ставшего фигурантом уголовного дела. В поддержку Фургала в Хабаровске несколько месяцев проходили массовые акции протеста.

 
 
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«Абсолютно неверный подход», — так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал рассуждения о том, что решение убрать Хабаровск с 5-тысячной...
 
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