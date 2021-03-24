Генпрокуратура: изменения в законодательство о борьбе с экстремизмом соответствуют общемировой практике

В проекте изменений в законодательство о противодействии экстремизму заново сформулированы основные понятия и их направления, сообщил на брифинге для узкого круга СМИ 24 марта начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о государственной безопасности Генпрокуратуры Валерий Шуляк.



Фото: twitter.com/prokuraturaby.

«Сформулировано понятие экстремизма и экстремистской деятельности не только как перечня определенных уголовно наказуемых деяний, но и как деятельности по планированию, организации, подготовке и совершению действий, имеющих строго определенные цели для посягательства, — перечислил представитель Генпрокуратуры. — Это независимость, территориальная целостность, суверенитет, основы конституционного строя, общественная безопасность Республики Беларусь».

Начальник отдела надзорного производства и правоприменительной практики управления по надзору за соответствием закону судебных решений по уголовным делам Генпрокуратуры Евгения Парамонова отметила, что, по мнению ведомства, предложенные изменения «являются адекватным реагированием государства на те вызовы и угрозы, которые имели место в прошлом году и соответствуют общемировой практике».

По словам представителей Генпрокуратуры, новый законопроект криминализует все формы участия в экстремистских организациях, а что касается признания той или иной символики экстремистской, то решения об этом будут приниматься в судебном порядке.

Как сообщалось, законопроект о противодействии экстремизму среди прочих проектов документов обсуждался на совещании у Александра Лукашенко 18 марта. По его итогам в Генпрокуратуре сообщили, что органам внутренних дел и государственной безопасности планируется предоставить полномочия по признанию групп граждан экстремистскими формированиями и запрещению их деятельности.

Согласно проекту прокурор, органы госбезопасности и внутренних дел получат право при выявлении признаков экстремистских действий выносить предписания учредителям и руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям при отсутствии оснований для привлечения их к уголовной ответственности.

Невыполнение таких требований, а также повторное в течение года вынесение предписания должны стать основаниями для ликвидации организации, прекращения деятельности ИП. При этом дела о признании организации экстремистской и ее ликвидации будут рассматриваться судом первой инстанции в сокращенные сроки: до одного месяца со дня принятия заявления.

Одновременно для учредителей и участников экстремистских организаций предусмотрен запрет в течение пяти лет учреждать новые организации и СМИ.

МВД будет вести перечни организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей и граждан, причастных к экстремистской деятельности. «Граждане, осужденные за преступления, связанные с экстремизмом, будут включены в данный перечень и лишены права на занятие отдельными видами деятельности, например, сопряженной с оборотом наркотических средств, оружия и боеприпасов, педагогической, издательской. Их финансовые операции будут подлежать особому контролю», — говорилось в релизе.

Иностранным гражданам и лицам без гражданства, попавшим в такой перечень, предложено запретить въезд на территорию страны, а для граждан Беларуси это обстоятельство станет основанием для утраты приобретенного гражданства.

В законопроекте расширено понятие «экстремистские материалы»: к ним отнесены не только информационная продукция, но и символика, атрибутика, предназначенные для экстремистской деятельности и ее пропаганды.

(По материалам выпусков новостей телеканалов ОНТ и «Беларусь 1»).