Шесть стран — партнеров ЕС присоединились к санкциям Евросоюза против властей Беларуси

Шесть стран — партнеров Европейского союза сообщили о присоединении к решению Совета ЕС продлить на год санкции против властей Беларуси, говорится в заявлении, опубликованном 24 марта на сайте Совета Евросоюза.



Фото: politeka.net.

Как сообщает БелаПАН , это страны — кандидаты на вступление в Европейский союз: Северная Македония, Черногория, Албания, а также страны европейской зоны свободной торговли — Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.

Отмечается, что они «обеспечат соответствие своей национальной политики этому решению совета». «Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его», — говорится в заявлении.

Первый пакет санкций был введен Евросоюзом 2 октября 2020 года, впоследствии список подпадающих под их действие лиц был расширен вторым и третьим пакетами 6 ноября и 17 декабря соответственно. Отличием третьего пакета стало то, что помимо персоналий в него включены организации.

В феврале 2021 года Совет ЕС решил продлить на год — до 28 февраля 2022 года — «ограничительные меры в отношении высокопоставленных должностных лиц Беларуси, ответственных за жестокие репрессии и устрашение мирных демонстрантов, представителей оппозиции и журналистов, а также лиц, ответственных за фальсификацию результатов голосования». «Санкции ЕС также направлены на субъекты экономической деятельности, крупных бизнесменов и компании, получающие выгоду от режима Александра Лукашенко и/или поддерживающие его», — говорилось в сообщении Совета ЕС.

Ограничительные меры предусматривают запрет на поездки в Евросоюз и заморозку активов лиц из санкционного списка, который сейчас насчитывает 88 человек, включая Лукашенко, а также заморозку активов семи организаций. Кроме того, физическим и юридическим лицам — представителям ЕС запрещено прямо или косвенно предоставлять средства лицам из санкционного списка.