Суд над следователем за злоупотребление властью: обвиняемая попросила дать показания после свидетелей

Источник материала: Tut.by

Суд Минского района продолжает рассматривать уголовное дело в отношении бывшего следователя из Борисова Виктории Андриановой. Ее обвиняют по ч. 3 ст. 424 УК Беларуси (Злоупотребление властью или служебными полномочиями). На прошедшем заседании должны были допросить обвиняемую, однако порядок рассмотрения дела изменили — она выступит после свидетелей.





За действия бывшего следователя по гражданскому иску ответит Минфин Напомним, по версии обвинения, при проведении расследования уголовного дела о ДТП, в котором иностранная фура сбила борисовчанина Александра Шеина, следователь создавала искусственные доказательства, искажала факты, не обеспечила уголовное преследование виновного в аварии дальнобойщика. После того как пострадавший пожаловался в различные ведомства, ДТП расследовали и довели до суда другие следователи. После многочисленных жалоб пострадавшего уголовное дело возбудили уже в отношении Виктории Андриановой из Борисовского РОСК. Ведет заседании судья Анжелика Козлова, сторону обвинения представляет Наталья Короткая, защитник обвиняемой — Ирина Брезинская.

Напомним, на первом заседании пострадавший Александр Шеин заявил к обвиняемой Андриановой гражданский иск о возмещении материальной компенсации морального вреда на сумму 100 тысяч рублей. Заявление вызвало длительное обсуждение среди участников процесса: высказывалось мнение, кто должен быть ответчиком по иску. По мнению прокурора, обвиняемой и ее защитника, если суд решит удовлетворить иск Шеина, то выплачивать его должна не обвиняемая. Гособвинитель заявила ходатайство, что ответчиком по иску должно было Министерство финансов Беларуси, а Андрианова проходить как соответчик.

— Во время предварительного следствия мы уточняли, кто должен быть ответчиком, на кого подавать иск. Нам письменно ответили, что СК и Минфин не несут ответственности за преступные действия сотрудников, — уточнил представитель Шеина.

Сегодня судья Козлова огласила решение по ходатайству: ответчиком по гражданскому иску признается Минфин. В суд будет приглашен его представитель.

Свидетель: «Расхождения в показаниях были, но протокол я подписал» Затем в суде изменился порядок рассмотрения дела: обычно после потерпевшего допрашивают обвиняемого, однако на заседании стали опрашивать свидетеля Андрея Ясько. Андрей Ясько — очевидец ДТП, в котором фура сбила Шеина. Парень вместе с пассажирами ехал на VW Golf навстречу автопоезду, на его глазах от удара полуприцепа пешеход улетел в кювет. — Я помнил, что фура была тентованная светлая, ржавый бампер, над лобовым стеклом на кабине красная надпись. Номер не запомнил. О том, что кабина была светлая, а полуприцеп под тентом, Ясько впоследствии рассказал следователю Андриановой. — Фура на вас несется из-за поворота, как вы могли запомнить такие мелочи? — уточнила судья. — Это были в памяти как фотографии, к тому же грузовик освещали фары моей машины. Я сам работал водителем погрузчика, разгружал такие фуры и знаю, чем они отличаются, — объяснил свидетель. Свидетель отметил, что пока он оказывал помощь пострадавшему мужчине, в его легковушку врезался другой автомобиль. От столкновения VW получил значительные повреждения с водительской стороны.

Пострадавший Александр Шеин Через какое-то время Андрею позвонил травмированный пешеход, номер ему сообщила следователь. Александр поблагодарил за то, что парень спас его, спросил, как произошло ДТП. Свидетель впоследствии сам звонил Шеину, интересовался его самочувствием, рассказывал, что его вызвали на допрос к следователю. А пострадавший просил Ясько записать на диктофон допрос, тот просьбу выполнил, а запись потом передал Александру. — Зачем вы звонили Шеину, хотели завязать отношения? — интересуется судья Козлова. — Нет, просто хотел по-человечески узнать, в каком он состоянии находится. Когда Ясько пришел в кабинет Андриановой в Борисовском РОСК для допроса, та показывала ему на компьютере несколько фур. Среди них надо было опознать ту, которая сбила Шеина. Свидетель указал на нее по приметам, о которых сообщал ранее. Стоит отметить, что по этому моменту представитель Шеина уточнял у Ясько, оформлялось ли опознание фур каким-либо процессуальным действием. «Вроде бы нет», — ответил свидетель. — Какие-то следственные эксперименты, экспертизы с вашим участием во время следствия производились? — поинтересовался представитель. На вопрос свидетель ответил отрицательно. По словам Ясько, позже, во время допроса, Андрианова начала предъявлять ему претензии, почему, мол, свидетель раньше не указывал на приметы большегруза, ведь она о них спрашивала. При допросе следователь составляла протокол, свидетель его читал, подписывал. При этом парень не обращал внимание на то, что какие-то его слова в документ не были внесены, пометки об этом он не делал. Впоследствии с Ясько составлялись еще документы, в них свидетель уже заметил неточности и расхождения с его показаниями. Он спорил по этому поводу, доказывал какие-то моменты, но в протокол правки не вносил и подписал его. — Я доверял правоохранительным органам, думал, что следователь знает, что делает. Еще боялся, что Андрианова подойдет к моему следователю (тот вел дело о ДТП, в котором Ясько был подозреваемым. — Прим. ред.). Вы же знаете, какая у нас страна, — сообщил свидетель, но дополнительно отметил, что Андрианова на допросе его не запугивала. — А какая у нас страна? Почему вы тогда оставили под протоколом запись «Мною прочитано, с моих слов записано верно» и расписались? Соответствует ли это действительности? — задает вопросы судья. — Не соответствует. Но я посчитал, что это не такие уж значительные расхождения. Напомним, что следователю вменяют эпизод, связанный с оформлением VW: в протокол Андрианова внесла несуществующие сведения, связанные с принадлежностью авто, а в таблицу — фотоснимки, которые она не делала. Ясько пояснил, что VW был оформлен на его мать, а он им лишь пользовался. Андрианова просила свидетеля предоставить фото легковушки якобы для того, чтобы исключить, что именно VW был сбит пешеход. Парень перебросил их следователю через вайбер, но отметил, что снимки сделаны осенью 2017 года, на них машина еще целая, на это Андрианова ответила, мол, «ничего страшного». Речи о том, что следователь хочет осмотреть авто лично, не шло. После этого Ясько по просьбе Андриановой приходил подписывать «какие-то документы».

Обвиняемая: «Согласна дать показания после свидетелей»

Обвиняемая Виктория Андрианова После перерыва на обед судебное заседание началось с ходатайств адвоката Андриановой о приобщении к делу документов. Все они были удовлетворены. — Потерпевший сказал, что у Андриановой «левая» работа. Вот справка от УП «ТопСофтПлюс» о том, что моя подзащитная с 1 декабря 2020 года работает на этом предприятии. Это характеристика, где Андрианова характеризуется как квалифицированный и грамотный специалист, честный и добросовестный работник, она исполнительна, правильно организует рабочее время, дружелюбна и приветлива, спокойна, выдержанна, — зачитал качества обвиняемой защитник. Также он сообщил, что его подзащитная в положении, и подтвердил это медсправкой. Далее ходатайство заявила сама Виктория Андрианова. Она попросила изменить порядок рассмотрения дела: обвиняемая хочет, чтобы ее допросили после того, как показания дадут и другие свидетели. — Вы отказываетесь на данной стадии процесса давать показания? — уточнила судья. — Да. Ходатайство поддержали прокурор и адвокат обвиняемой. Потерпевший Шеин и его представитель высказались против. По их словам, в деле вообще нет никаких показаний следователя. — Это ее право, — подчеркнула судья. Ходатайство Андриановой было удовлетворено. Заседание продолжится завтра. AUTO.TUT.BY следит за ходом процесса.