Все же взлом. В Petitions.by рассказали, что произошло

Источник материала: Tut.by

Информация о 600 тысячах пользователей Petitions.by оказалась в открытом доступе, сообщила сегодня «Наша Ніва» , ссылаясь на рассылку администрации сайта. В инициативе рассказали, как это произошло и какие данные могли попасть в неизвестные руки.



Скриншот сайта

«Из-за непредвиденной ситуации в работе нашей команды было обнародовано более 600 000 аккаунтов. Мы приносим свои извинения. Будьте бдительны, эти данные могут быть использованы мошенниками. Чтобы не стать жертвой мошенничества, просим вас не переходить по неизвестным ссылкам, не отвечать на звонки и сообщения с неизвестных номеров», — пишет «НН», ссылаясь на рассылку от якобы Petitions.by. Отметим, что такое сообщение получили лишь некоторые пользователи сервиса.

Что TUT.BY рассказали в Petitions.by

Что произошло? Злоумышленнику удалось взломать аккаунт одного из модераторов и создать фейковую массовую рассылку в адрес пользователей. Взлом был обнаружен в течении 10-ти минут, а рассылка остановлена. Тем не менее, около 15 тысяч пользователей успели получить фейковое письмо.

Была ли утечка каких-то данных? Да, могли «утечь» условно публичные данные подписи, которую пользователь оставляет под обращением и которыми обладает любой чиновник, рассматривающий обращение: ФИО, адрес, адрес e-mail. Никакие другие данные Petitions.by не запрашивает и не обрабатывает. То есть, ваши платежные карточки, аккаунт электронной почты, аккаунты в соцсетях — все это в безопасности.

Что Petitions.by собирается с этим делать? Мы проведем дополнительный аудит безопасности и усилим защиту. Последний год Petitions.by находится под постоянными атаками злоумышленников — нас DDOSят, к аккаунтам пользователей перебирают пароли, пытаются взломать базу данных SQL инъекциями. Мы усиливаем настройки сетевой защиты, добавляем капчи, что не всегда положительно сказывается на пользовательском опыте, но позволяет отбивать атаки. Мы также никогда не запрашиваем и не храним данных больше, чем необходимо для официальной подписи под петицией-обращением. Из этой ситуации мы сделаем выводы и выйдем более сильными и защищенными.