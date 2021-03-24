Против адвоката Бабарико возбудили дисциплинарное производство













сообщил Лаевский агентству "Интерфакс-Запад" по окончании заседания в среду. "В отношении меня возбудили дисциплинарное производство", -Лаевский агентству "Интерфакс-Запад" по окончании заседания в среду.





В штабе Бабарико в свою очередь отметили, что производство против Лаевского возбудили за его пост в "Фейсбуке".





"Поводом стал пост в Фейсбуке Дмитрия Лаевского, в котором он не согласился с проектом изменений в законодательство об адвокатуре", - говорится в сообщении официального телеграм-канала Бабарико.





Лаевский ранее сообщил, что вызов на совет связан с его критическими высказываниями по поводу предстоящих изменений в законодательстве об адвокатуре. Поправки, в частности, предусматривают, что адвокатским бюро и адвокатам, осуществляющим адвокатскую деятельность индивидуально, будет запрещено проводить административные и уголовные дела.