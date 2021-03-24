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Против адвоката Бабарико возбудили дисциплинарное производство

25.03.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На заседании Совета Минской городской коллегии адвокатов, прошедшем в среду, принято решение о возбуждении дисциплинарного производства против адвоката Дмитрия Лаевского, который является защитником экс-претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико.




"В отношении меня возбудили дисциплинарное производство", - сообщил Лаевский агентству "Интерфакс-Запад" по окончании заседания в среду.

В штабе Бабарико в свою очередь отметили, что производство против Лаевского возбудили за его пост в "Фейсбуке".

"Поводом стал пост в Фейсбуке Дмитрия Лаевского, в котором он не согласился с проектом изменений в законодательство об адвокатуре", - говорится в сообщении официального телеграм-канала Бабарико.

Лаевский ранее сообщил, что вызов на совет связан с его критическими высказываниями по поводу предстоящих изменений в законодательстве об адвокатуре. Поправки, в частности, предусматривают, что адвокатским бюро и адвокатам, осуществляющим адвокатскую деятельность индивидуально, будет запрещено проводить административные и уголовные дела.
 
 
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На заседании Совета Минской городской коллегии адвокатов, прошедшем в среду, принято решение о возбуждении дисциплинарного производства против адвоката Дмитрия...
 
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