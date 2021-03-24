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Рейтинг мировых банков-2021 по версии Global Finance: назван лучший банк, работающий в Беларуси

25.03.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Журнал Global Finance инициировал очередную премию Best Bank Awards. Сейчас издание представило рейтинг банков Центральной и Восточной Европы, общий рейтинг банков мира будет опубликован позже.


Фото: priorbank.by

По версии Global Finance, пишет neg.by, лучшим в этом регионе стал Raiffeisen Bank International.

Объявлены и лучшие банки, действующие в Центральной и Восточной Европе:

в Беларуси – Приорбанк,
в России и на Украине – Альфабанк,
в Латвии – это Citadele,
в Литве – Cialiu bankas,
в Эстонии – Luminor,
в Грузии – TBC Bank,
в Армении – AmeriaBank,
в Молдове – Moldova Agroindbank,
в Болгарии – UniCredit Bulbank,
в Чехии – CSOB,
в Турции – Akbank, и др.

Как указано в пресс-релизе Global Finance, в 2021 году банки оцениваются, в первую очередь, с учетом их роли в восстановлении экономик во время и после пандемии. Составители рейтинга изучали отношение банков к клиентам в трудных ситуациях, уровень обслуживания, работу банков на сложных рынках, управление рисками, и при этом достижение ими высоких результатов.

Таким образом, при выборе банков учитываются не только объективные показатели, такие как рост активов, рентабельность, инновационные продукты и др., но и субъективные – это мнения экспертов, аналитиков, консультантов – всех, вовлеченных в банковское дело.
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Журнал Global Finance инициировал очередную премию Best Bank Awards. Сейчас издание представило рейтинг банков Центральной и Восточной Европы, общий рейтинг банков мира будет...
 
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