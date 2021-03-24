За пост о смерти женщины в больнице, которую посещал Лукашенко, возбудили уголовное дело

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пишет interfax.by. "Согласно материалам дела неустановленное лицо 16 марта 2021 года в сети Интернет распространило заведомо ложные измышления об обстоятельствах смерти женщины в кардиологическом отделении Молодечненской центральной районной больницы, которую в этот день с рабочим визитом посещал глава государства", - отметили в Генпрокуратуре,interfax.by.





Там заявили, что родственники и медработники, возмущенные искажением фактов и их тиражированием, обратились в правоохранительные органы с просьбами разобраться в случившемся и дать правовую оценку.





Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в Следственный комитет, проинформировали в ГП.





В сообщении, о котором идет речь, утверждалось, что 70-летней пациентке якобы не оказали необходимую помощь 12 марта из-за визита главы государства, служба безопасности которого не пропустила к пациентке врача.

В Минздраве позже сообщили, что пациентка скончалась от осложнения, вызванного ишемической болезнью сердца (она приходилась родственницей одной из медработниц больницы). Когда женщине стало плохо, на помощь кардиологической бригаде пришел реаниматолог, но спасти пациентку не удалось.







