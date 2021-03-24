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Весна все-таки будет: к концу недели в Беларуси до +12°С

25.03.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 мар – Sputnik. По-весеннему теплая погода установится в Беларуси к концу рабочей недели, однако по ночам все еще возможны заморозки, свидетельствуют данные Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Так, в четверг 25 марта республика останется под влиянием области повышенного давления – осадков не ожидается, утром возможны туман и гололедица, ночью температура может опуститься до –7°С, а днем составит от +2°С на северо-западе страны и до +10°С на юге.

В пятницу 26 марта на территорию страны будет поступать теплая воздушная масса из Западной Европы. Ночью температура воздуха будет находиться в пределах от –4 до +3°С, днем – от +6 до +12°С.

Синоптики обещают, что начало выходных будет теплым – на юго-западе Беларуси в субботу столбики термометров поднимутся до +14°С.

 
Теги: Минск
 
 
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Синоптики обещают, что уже в субботу на юго-западе страны столбики термометров поднимутся до +14°С.
 
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