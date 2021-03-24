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Пробка на Суэцком канале: контейнеровоз сел на мель – что теперь будет?

25.03.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Судно Ever Given длиной в 400 метров село на мель, когда проходило Суэцкий канал. Судно перекрыло движение в одном из самых загруженных морских торговых путей в мире. Ever Given заблокировал движение для сотни судов.

Причина инцидента – ветер и течение, а также ухудшение видимости из-за песчаной бури. Над судном в результате потеряли контроль. Операция по буксировке контейнеровоза длится уже около суток.

Перекрытие движения в Суэцком канала на несколько дней может собрать "пробку" из сотен судов.

Ежегодно через Суэцкий канал перевозят около миллиарда тонн грузов – через эти водные "ворота" проходит около 10% мирового объема морского траффика.

 
 
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Канал может быть перекрыт на несколько дней – столько времени уйдет на буксировку севшего на мель контейнеровоза. Как выглядит судно, из-за которого на канале...
 
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