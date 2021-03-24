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Огромные очереди на границе с Литвой – в ГПК назвали причину
25.03.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 мар – Sputnik. Более полутора тысячи грузовых автомобилей скопилось на границе Беларуси с Литвой, сообщили в пресс-службе Государственного пограничного комитета (ГПК) республики.
Во вторник, 23 марта, в работе баз таможенного оформления в литовских пунктах пропуска
"Сейчас все белорусские пункты пропуска на литовском направлении заполнены уже оформленным транспортом, который ожидает возобновления запуска в сопредельную страну", - проинформировали в ГПК.
По состоянию на 20:00 в ПП на белорусско-литовской границе в очереди стоят более полутора тысячи фур:
Что касается других направлений, то там обстановка не менее сложная. Так, на границе с Латвией стоят почти 300 фур: более 170 в "Григоровщине" и 100 в "Урбанах". На польской – свыше 300: 150 в ПП "Брузги", в "Берестовице" 50, 20 в "Козловичах".
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Самым загруженным пунктом пропуска является "Каменный Лог", где застряли почти 600 большегрузов.
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