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Огромные очереди на границе с Литвой – в ГПК назвали причину

25.03.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 мар – Sputnik. Более полутора тысячи грузовых автомобилей скопилось на границе Беларуси с Литвой, сообщили в пресс-службе Государственного пограничного комитета (ГПК) республики.

Во вторник, 23 марта, в работе баз таможенного оформления в литовских пунктах пропуска произошел сбой. Функционирование системы в штатном режиме не возобновилось до настоящего времени.

"Сейчас все белорусские пункты пропуска на литовском направлении заполнены уже оформленным транспортом, который ожидает возобновления запуска в сопредельную страну", - проинформировали в ГПК.

По состоянию на 20:00 в ПП на белорусско-литовской границе в очереди стоят более полутора тысячи фур:

  • "Каменный Лог" ("Мядининкай") – 580
  • "Котловка" ("Лаворишкес") – 490
  • "Бенякони" ("Шальчининкай") – 380
  • "Привалка" ("Райгардас") – 190

Что касается других направлений, то там обстановка не менее сложная. Так, на границе с Латвией стоят почти 300 фур: более 170 в "Григоровщине" и 100 в "Урбанах". На польской – свыше 300: 150 в ПП "Брузги", в "Берестовице" 50, 20 в "Козловичах".

 
Теги: Минск
 
 
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Самым загруженным пунктом пропуска является "Каменный Лог", где застряли почти 600 большегрузов.
 
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