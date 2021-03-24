Огромные очереди на границе с Литвой – в ГПК назвали причину

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 мар – Sputnik. Более полутора тысячи грузовых автомобилей скопилось на границе Беларуси с Литвой, сообщили в пресс-службе Государственного пограничного комитета (ГПК) республики.

Во вторник, 23 марта, в работе баз таможенного оформления в литовских пунктах пропуска произошел сбой . Функционирование системы в штатном режиме не возобновилось до настоящего времени.

"Сейчас все белорусские пункты пропуска на литовском направлении заполнены уже оформленным транспортом, который ожидает возобновления запуска в сопредельную страну", - проинформировали в ГПК.

По состоянию на 20:00 в ПП на белорусско-литовской границе в очереди стоят более полутора тысячи фур:

"Каменный Лог" ("Мядининкай") – 580

"Котловка" ("Лаворишкес") – 490

"Бенякони" ("Шальчининкай") – 380

"Привалка" ("Райгардас") – 190

Что касается других направлений, то там обстановка не менее сложная. Так, на границе с Латвией стоят почти 300 фур: более 170 в "Григоровщине" и 100 в "Урбанах". На польской – свыше 300: 150 в ПП "Брузги", в "Берестовице" 50, 20 в "Козловичах".