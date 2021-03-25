Источник материала: UDF



Силовики в Минске задерживают демонстранта (ноябрь 2020 г.)

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Совет ООН по правам человека осудил насилие в Беларуси В ООН запущен механизм сбора доказательств о нарушении прав человека в Беларуси. СПЧ ООН принял резолюцию с осуждением насилия против белорусских демонстрантов.

Совет ООН по правам человека в Женеве осудил насилие, которое применяют против протестующих власти Беларуси после проведения президентских выборов в августе 2020 года. В резолюции, принятой в среду, 24 марта, говорится, что верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет поручено проверить сообщения о нарушениях прав человека, собрать и проанализировать доказательства, которые могут быть использованы в исках против лиц, совершивших преступления.За резолюцию, внесенную Евросоюзом, проголосовали 20 членов совета, столько же воздержались, и семь голосов было отдано против нее.В этом документе указывается на многочисленные сообщения о пытках, похищениях, произвольном выдворении и исчезновении людей. Совет ООН по правам человека осудил произвольные аресты оппозиционеров и журналистов, подчеркнув, что правительство в Минске не обеспечило всеобщее право избирать и быть избранным.Чтобы Совет ООН по правам человека мог проводить расследования в той или иной стране, ее власти должны идти на сотрудничество, однако зачастую отказывают в нем. Тогда эксперты ООН вынуждены опираться на улики, полученные из социальных сетей или от эмигрантов, отмечает агентство dpa.В МИД Беларуси назвали "противоречащей логике и здравому смыслу" резолюцию Совета ООН по правам человека по ситуации в республике. По словам, пресс-секретаря белорусского внешнеполитического ведомства Анатолия Глаза, данное решение противоречит принципам ООН, нормам международного права, логике и здравому смыслу, поскольку принято против правил - меньшинством.