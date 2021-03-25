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Совет ООН по правам человека осудил насилие в Беларуси
Источник материала: UDF
Силовики в Минске задерживают демонстранта (ноябрь 2020 г.)
За резолюцию, внесенную Евросоюзом, проголосовали 20 членов совета, столько же воздержались, и семь голосов было отдано против нее.
В этом документе указывается на многочисленные сообщения о пытках, похищениях, произвольном выдворении и исчезновении людей. Совет ООН по правам человека осудил произвольные аресты оппозиционеров и журналистов, подчеркнув, что правительство в Минске не обеспечило всеобщее право избирать и быть избранным.
Чтобы Совет ООН по правам человека мог проводить расследования в той или иной стране, ее власти должны идти на сотрудничество, однако зачастую отказывают в нем. Тогда эксперты ООН вынуждены опираться на улики, полученные из социальных сетей или от эмигрантов, отмечает агентство dpa.
В МИД Беларуси назвали "противоречащей логике и здравому смыслу" резолюцию Совета ООН по правам человека по ситуации в республике. По словам, пресс-секретаря белорусского внешнеполитического ведомства Анатолия Глаза, данное решение противоречит принципам ООН, нормам международного права, логике и здравому смыслу, поскольку принято против правил - меньшинством.
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В ООН запущен механизм сбора доказательств о нарушении прав человека в Беларуси. СПЧ ООН принял резолюцию с осуждением насилия против белорусских демонстрантов.
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