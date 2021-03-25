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Все у нас хорошо…

Что предлагает суд?

Как восстановить законность?

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Что нового в послании Конституционного суда? Насколько объективно «юристы-мудрецы» оценивают состояние законности в прошедшем году?

Конституционный суд 11 марта принял очередное послание «О состоянии конституционной законности в Республике Беларусь в 2020 году». Что интересного поведал КС в своем послании? Насколько объективно «юристы-мудрецы» оценивают состояние законности в прошедшем году?Во вводной части послания конституционные судьи отметили, что в 2020 году «…в соответствии с нормами Конституции и основанного на них избирательного законодательства белорусский народ избрал А.Г.Лукашенко Президентом Республики Беларусь». И далее: «Республика Беларусь идет по эволюционному конституционному пути развития…»Несмотря на высокопарный стиль изложения, становится ясно, кому служит Конституционный суд и кому пишет отретушированные послания. Почему-то судьи не заметили того, как проходили в стране так выборы и что после них было. Похоже, что они наблюдали лишь картинку о вручении А.Лукашенко удостоверения «президента».В послании суд повествует, что основная его работа связана с проверкой конституционности законов, принятых палатами парламента. И какой результат? Суд проверил 44 закона и … признал их конституционными. Что это за законы?Один из таких — «Об изменении Закона Республики Беларусь «О государственных символах Республики Беларусь».В своем решении КС признал поправки в закон соответствующими Конституции и высказал свою позицию относительно государственных символов. Так, в послании записано: «Государственный флаг Республики Беларусь и Государственный герб Республики Беларусь символизируют трудолюбие белорусского народа, его толерантность, мудрость, стремление к свободе и справедливости, миролюбивый характер, силу и процветание белорусского государства, а также красоту и уникальность природы Беларуси». В то же время суд не дал своей оценки фактического запрета национального бело-красно-белого флага.Конституционный суд обсуждал также новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) и Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях (ПИКоАП), которые вступили в силу с 1 марта с.г. По мнению КС, новый КоАП «…повышает предупредительное воздействие административных взысканий, усиливает защиту прав и законных интересов лиц, укрепляет законность и правопорядок».На мой взгляд, внесенные в КоАП поправки существенно ужесточили санкции за участие граждан в несанкционированных мероприятиях, за использование национального флага, за подачу звуковых сигналов в местах массовых акций. Также ужесточился порядок рассмотрения дел об административных правонарушениях. Это проявилось, в частности, в расширении случаев закрытых судебных процессов, засекречивании установочных данных свидетелей и потерпевших, увеличении срока предварительного задержания (до 72 часов). По сути, произошло наступление на права и свободы граждан. Между тем, суд этого не желает замечать и говорит об укреплении законности и правопорядка.В послании отмечается, что в 2020 году, как и в предыдущие годы, никто из уполномоченных субъектов не обращался в Конституционный суд. По мнению КС, это свидетельствует о «…качественном правовом регулировании общественных отношений, надлежащем взаимодействии государственных органов, участвующих в законотворческом процессе, при неуклонном соблюдении ими конституционных принципов и норм».Однако с таким выводом сложно согласиться по ряду причин. Во-первых, уполномоченные субъекты (президент, правительство, Верховный суд, палаты парламента) не обращаются в Конституционный суд, скорее всего, из-за нежелания обострять отношения с другими органами власти и «выносить сор из избы». Во-вторых, свыше 90 граждан и 2 организации ставили перед указанными субъектами вопросы о необходимости проверки тех или иных нормативных актов, но их просьбы проигнорировали. В-третьих, любому пробудившемуся гражданину очевидно, какая у нас ситуация с правами человека.Конституционный суд вносит некоторые предложения по совершенствованию законодательства и практики его применения. Так, суд считает, что целесообразно шире использовать институты прогнозирования, общественного обсуждения, диалогов по проектам нормативных актов. Много внимания в послании уделяется развитию процессов цифровизации общественных отношений. Правда, непонятно, какое это имеет отношение к конституционной законности и правам человека.Послание завершается установкой о том, что «…соблюдение Конституции и законов своей страны является основой единства и консолидации общества, стабильного и динамичного развития Республики Беларусь». Однако возникает вопрос: почему в стране не соблюдаются Конституция и законы и кто в этом виноват?Конституционный суд призывает проводить общественное обсуждение проектов законов, а сам скрывает от общественности наработки будущих поправок в Конституцию. Как известно, над ними конституционные судьи по поручению А.Лукашенко трудились длительное время, отвлекаясь от своих непосредственных дел. Недавно председатель Конституционного суда Петр Миклашевич был назначен членом и руководителем конституционной комиссии, в которую вошли более 30 человек.Такой подход к подготовке изменений и дополнений Конституции расходится с общепринятой практикой. Обычно конституционная комиссия формируется парламентом и состоит из авторитетных и независимых специалистов. Она самостоятельно определяет содержание предлагаемых поправок, а не выполняет чей-то «заказ».Лично я считаю, что в нынешних условиях нецелесообразно вносить какие-либо поправки в Конституцию, поскольку это будет сделано исключительно в интересах действующей власти с целью ее упрочения или возможного транзита.Для обеспечения в стране законности необходимо восстановить Конституцию 1994 года, что позволит создать легитимную систему органов власти, а впоследствии гарантировать защиту прав и свобод граждан.