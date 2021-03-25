Источник материала: UDF



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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Комаров отучат пить кровь Или переносить паразитов, вызывающих малярию.

Российские и американские ученые собрали геном комаров, чтобы отучить их пить кровь человека или переносить паразитов, вызывающих малярию. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе петербургского Университета ИТМО.Предполагается, что геном комаров упростит борьбу с малярией. Новые данные помогут найти участки генов, ответственные за передачу заболевания, и позволят сделать так, чтобы малярийные комары либо перестали питаться кровью человека, либо не переносили паразитов.В геноме комаров примерно 300 миллионов символов, что в десять раз меньше, чем у человека. При этом у насекомых всего три пары хромосом. Для сбора генома использовался материал со всей колонии комаров, таким образом в секвенатор попали ДНК сразу множества особей. «В итоге мы видим все индивидуальные различия отдельных комаров, которые необходимо нивелировать, чтобы собрать референсный геном», — рассказал сотрудник научно-образовательного центра геномного разнообразия ИТМО Антон Замятин.Уточняется, что ранее ученые располагали референсным геномом только одного вида Anopheles gambiae, теперь же в их распоряжении еще два вида африканских малярийных комаров: Anopheles coluzzii и Anopheles arabiensis.В 2019 году ученые из Сибирского государственного медицинского университета выяснили, людей с какой группой крови чаще всего кусают комары. По мнению специалистов, наиболее привлекательные «жертвы» — это люди с I группой крови. Согласно исследованию, их кусают в два раза чаще, чем представителей II группы.