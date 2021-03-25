ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Комаров отучат пить кровь

25.03.2021 06:23 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Комаров отучат пить кровь
Фото: pixabay.com
Российские и американские ученые собрали геном комаров, чтобы отучить их пить кровь человека или переносить паразитов, вызывающих малярию. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе петербургского Университета ИТМО.

Предполагается, что геном комаров упростит борьбу с малярией. Новые данные помогут найти участки генов, ответственные за передачу заболевания, и позволят сделать так, чтобы малярийные комары либо перестали питаться кровью человека, либо не переносили паразитов.

В геноме комаров примерно 300 миллионов символов, что в десять раз меньше, чем у человека. При этом у насекомых всего три пары хромосом. Для сбора генома использовался материал со всей колонии комаров, таким образом в секвенатор попали ДНК сразу множества особей. «В итоге мы видим все индивидуальные различия отдельных комаров, которые необходимо нивелировать, чтобы собрать референсный геном», — рассказал сотрудник научно-образовательного центра геномного разнообразия ИТМО Антон Замятин.

Уточняется, что ранее ученые располагали референсным геномом только одного вида Anopheles gambiae, теперь же в их распоряжении еще два вида африканских малярийных комаров: Anopheles coluzzii и Anopheles arabiensis.

В 2019 году ученые из Сибирского государственного медицинского университета выяснили, людей с какой группой крови чаще всего кусают комары. По мнению специалистов, наиболее привлекательные «жертвы» — это люди с I группой крови. Согласно исследованию, их кусают в два раза чаще, чем представителей II группы.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Или переносить паразитов, вызывающих малярию.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ужо сёньня: у Беларусі і сьвеце сьвяткуюць Дзень Волі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by