ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Социальное мышление: в Беларуси подвели итоги опроса

25.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Итоги опроса «Социальное мышление» подвели в Беларуси. Почти 10 тысяч граждан поделились своим мнением, используя бумажные анкеты и планшеты. Организаторы побывали в 108 населенных пунктах, передает телеканал «МИР 24».

Согласно исследованию, материальное положение за последний год не изменилось у 29% белорусов. Улучшилось и немного улучшилось почти у 15%. Это при том, что год был ковидный.

Треть белорусов не нашли ответа на вопрос «Если ваша жизнь ухудшается, кто в этом виноват?» Таких – почти 33%. Лишь около 17% считают, что виноваты сами. Другие винят государство, оппозицию, правительство. И совсем немногие в обиде на политиков, олигархов, мафию.

Если экономическая ситуация в стране ухудшится, то большинство белорусов попытаются самостоятельно изменить свою жизнь. Так ответили 63,5% респондентов. Терпеливо ждать лучших времен будут 16%. Что будут делать в такой ситуации, не знают 12,5%.

Высказались белорусы и о внешней политике. Большинство считают, что отношения с Россией и Китаем развиваются положительно. А вот насчет США и Евросоюза – больше отрицательных мнений. Практически такое же отношение к Украине и странам Балтии.


Основными источниками информации для белорусов остаются телевидение и информационные сайты. Далее – социальные сети и мессенджеры. Замыкают список печатная пресса и радио.

Организаторы социсследования заявляют: ошибка выборки не превышает 2,5%.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Почти 10 тысяч граждан поделились своим мнением, используя бумажные анкеты и планшеты.
 
Новости дня
Новости разные
 
Совет ООН по правам человека осудил насилие в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by