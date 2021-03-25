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Социальное мышление: в Беларуси подвели итоги опроса
25.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Итоги опроса «Социальное мышление» подвели в Беларуси. Почти 10 тысяч граждан поделились своим мнением, используя бумажные анкеты и планшеты. Организаторы побывали в 108 населенных пунктах, передает телеканал «МИР 24».
Согласно исследованию, материальное положение за последний год не изменилось у 29% белорусов. Улучшилось и немного улучшилось почти у 15%. Это при том, что год был ковидный.
Треть белорусов не нашли ответа на вопрос «Если ваша жизнь ухудшается, кто в этом виноват?» Таких – почти 33%. Лишь около 17% считают, что виноваты сами. Другие винят государство, оппозицию, правительство. И совсем немногие в обиде на политиков, олигархов, мафию.
Если экономическая ситуация в стране ухудшится, то большинство белорусов попытаются самостоятельно изменить свою жизнь. Так ответили 63,5% респондентов. Терпеливо ждать лучших времен будут 16%. Что будут делать в такой ситуации, не знают 12,5%.
Высказались белорусы и о внешней политике. Большинство считают, что отношения с Россией и Китаем развиваются положительно. А вот насчет США и Евросоюза – больше отрицательных мнений. Практически такое же
Организаторы социсследования заявляют: ошибка выборки не превышает 2,5%.
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Почти 10 тысяч граждан поделились своим мнением, используя бумажные анкеты и планшеты.
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