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За преданность Родине: сотрудникам МВД Беларуси вручили награды

25.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

«За преданность Родине и верность народу». Работникам Министерства внутренних дел Беларуси вручили ведомственные и государственные награды, передает телеканал «МИР 24».

Чествовали офицеров в Музее истории Великой Отечественной войны. Торжественную церемонию провели в зале «Победа». Это значимое место для людей в погонах. Они смогли сохранить порядок на улицах белорусских городов после выборов президента летом прошлого года, когда оппозиция выходила на несанкционированные митинги.

«Эта награда всего личного состава, который показал свое лицо в трудное для нас, страны время. Никто не дрогнул. Мы продолжаем охранять общественный порядок на нашей земле обетованной, как я ее называю», – заявил начальник отдела внутренних дел Жлобинского районного исполнительного исполкома Геннадий Мельник.

Звание полковника получили два десятка сотрудников милиции.



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Чествовали офицеров в Музее истории Великой Отечественной войны. Торжественную церемонию провели в зале «Победа».
 
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За преданность Родине: сотрудникам МВД Беларуси вручили награды
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