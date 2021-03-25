За преданность Родине: сотрудникам МВД Беларуси вручили награды

Источник материала: Mir24.TV Belarus

«За преданность Родине и верность народу». Работникам Министерства внутренних дел Беларуси вручили ведомственные и государственные награды, передает телеканал «МИР 24».

Чествовали офицеров в Музее истории Великой Отечественной войны. Торжественную церемонию провели в зале «Победа». Это значимое место для людей в погонах. Они смогли сохранить порядок на улицах белорусских городов после выборов президента летом прошлого года, когда оппозиция выходила на несанкционированные митинги.

«Эта награда всего личного состава, который показал свое лицо в трудное для нас, страны время. Никто не дрогнул. Мы продолжаем охранять общественный порядок на нашей земле обетованной, как я ее называю», – заявил начальник отдела внутренних дел Жлобинского районного исполнительного исполкома Геннадий Мельник.

Звание полковника получили два десятка сотрудников милиции.