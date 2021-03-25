Минчанин напичкал системой «Умный дом» квартиру в старой панельке. Зачем и сколько это стоит?

Источник материала: Onliner

Коля живет обычной 9-этажке у метро «Пушкинская». Она построена в 1969 году — тогда же, когда в прокат вышел фильм «Бриллиантовая рука», а генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев выступил на пленуме со скандальной речью, суть которой сегодня никто не поймет. Строители коммунизма и типового жилья, мыслящие планами и пятилетками, вряд ли могли представить, о чем спустя 50 лет пылесос будет разговаривать с человеком и какой ужин приготовит умная кастрюля, пока хозяин возвращается с работы домой. Все это уже не научная фантастика, а рутинная реальность, и для того чтобы в ней жить, необязательно строить новый дом или штрабить старый перфоратором. Достаточно купить умные устройства, встроить «мозги» в глупые, подключить все это в единый хаб по беспроводной сети — и вуаля! Ваш дом поумнел. О своем опыте непыльной установки и эксплуатации системы «Умный дом» в обычной советской квартире рассказывает минчанин Николай, который решил добавить немного киберпанка в свой привычный быт.

О системе «Умный дом» наслышаны многие, но почти никто ничего толком не знает. Старожилы говорят, будто ее нужно закладывать еще в проект строящегося дома, а если она не заложена — тогда штрабить стены, прокладывая в них умные провода. Но пока энтузиасты работали перфоратором, технологии зашли так далеко, что даже очень глупые квартиры в старых хрущевках можно научить делать поразительные вещи, не штрабя бетон, не срывая обои, а при желании даже не снимая ковры со стен (хотя от этого наследия советской эпохи все-таки лучше избавиться).

Распространено и мнение, что «Умному дому» в квартире делать нечего. На это философское утверждение Николаю есть что возразить.





— Некоторые говорили: «Зачем тебе в квартире система „Умный дом“?» — рассказывает Коля. — «Неужели так сложно встать с дивана и сделать два шага до выключателя?» Это действительно несложно, но какой смысл в этих шагах?

Не существует чемпионатов по подниманию зада с дивана, поэтому я не вижу необходимости в этом упражняться. Это не сделает меня спортсменом, не подготовит к пляжному сезону и даже не снизит риск сердечно-сосудистых заболеваний в пожилом возрасте. Я не хотел воспитывать волю, я хотел сделать свою жизнь удобнее.





Так минчанин решил заморочиться по поводу домашней автоматизации, не переделывая ремонт, не выбрасывая на помойку груды неумной техники, а сооружая умный дом поверх старого и глуповатого.

Катализатором послужило и то, что у «Умного дома» нет обязательных частей. Если вы захотели вкрутить себе умную лампочку, она будет управляться с помощью выключателя из любой комнаты в вашей квартире, и ничего, кроме этого выключателя, ей не нужно. Собственно, с замены лампочки и началась автоматизация отдельно взятой квартиры в панельке у метро «Пушкинская».

Умный свет

— Часто, засыпая, я замечал, что на кухне не выключен свет, и мне лень было вставать с кровати, чтобы нажать кнопку выключателя. Тогда я выкрутил в кухне лампочку Ильича и заменил на умную от Xiaomi.





Она управляется с помощью выключателя, который крепится на липучку. Липучка, кстати, многоразовая: если ты поймешь, что разместил выключатель в неудобном месте, можно переклеить его на другую стену, а на обоях даже следов не останется. Но лично мне удобнее вообще никуда его не приклеивать, а носить в кармане.





— Когда я сделал умный свет на кухне, мне захотелось, чтобы весь свет в моей квартире поумнел. Но штрабить стены ради этого я не собирался, а сконструировал «Умный дом» с помощью специальных лампочек, выключателей и умных переходников для розеток. Никакие провода здесь не нужны. Все устройства подключаются в единую экосистему через беспроводную сеть.





В двух комнатах Николай повесил умные люстры. Такая стоит в районе 100 рублей, питается от обычной сети и устанавливается на дюбели, которые идут в комплекте.





— Не все светильники у меня умные. Есть глупая подсветка, выполняющая чисто декоративную функцию. Для того чтобы она поумнела и управлялась вместе с другими светильниками через систему «Умный дом», я купил умный переходник, который вставляется в розетку и выполняет для этой подсветки функцию «мозгов». Добавил переходник в экосистему, и если мне нужно выключить свет во всей квартире, я просто нажимаю кнопку на умном выключателе. При этом отключается умный свет и обесточиваются умные розетки, в которые подключен свет поглупее.





Таким образом в систему «Умный дом» можно подключить старый торшер с абажуром, красивые гирлянды и даже советский масляный обогреватель. Любой простой электроприбор, управление которым состоит из функций «вкл.» и «выкл.», можно добавить в умную экосистему и управлять им удаленно. Например, сидя на работе, вы можете пугать кота внезапно включившимся феном.







— Система «Умный дом» как бы установлена у меня поверх глупых устройств. Обычные выключатели всегда стоят в положении «вкл.», я никогда ими не пользуюсь, а все манипуляции произвожу с помощью умных выключателей. Правда, когда приходят гости, они по привычке щелкают кнопками обычных выключателей и разрушают мою слаженную систему управления светом.





Центр управления

Для того чтобы все устройства функционировали в едином порыве и могли взаимодействовать между собой, нужен специальный хаб.

— Когда у меня появилось много умных устройств, возник соблазн объединить их в одну экосистему, чтобы можно было продумать свои маршруты по дому и запрограммировать умные устройства в соответствии с ними. Например, я знаю, что, приходя домой, первым делом включаю свет в прихожей. И я хочу, чтобы, когда открывается входная дверь, этот свет включался автоматически и гас спустя 2 минуты. Для того чтобы объединить мою умную входную дверь, о которой я расскажу позже, с умным светом в прихожей, мне понадобился специальный хаб.





Хаб — это небольшая коробочка, к которой по беспроводной сети подключаются все устройства, входящие в систему «Умный дом». Технологии не стоят на месте, поэтому за время эксплуатации «Умного дома» Николай сменил несколько хабов.

— Сейчас я использую самый прогрессивный центр управления с беспроводной связью Zigbee. Его преимущество в том, что устройства могут подавать и принимать сигнал не только через эту коробочку, но и между собой. То есть сами устройства, подключенные к Zigbee, являются проводниками сигнала.

Центр управления умным домом подключается к домашнему Wi-Fi, чтобы Коля мог удаленно управлять своими устройствами. Если возникнут перебои с домашним интернетом, управлять «Умным домом» на расстоянии не получится. Но сами устройства в квартире смогут работать, потому что соединяются между собой не по Wi-Fi, а по Zigbee.









— У меня на смартфоне установлено приложение, в котором видны все мои устройства, сценарии к этим устройствам. Там же можно через несложный интерфейс повесить нужные функции на управляющее устройство. Например, у меня есть сценарий «Выключить весь свет в доме», который запускается, когда я удерживаю клавишу на умном выключателе. Его же можно запустить со смартфона.

Умный замок

Пожалуй, самое нужное умное устройство в квартире Николая — это дверной замок. Благодаря ему остальные устройства понимают, когда хозяин уходит из дома, и меняют сценарий своего поведения: во всей квартире выключается свет, запускается программа уборки, веб-камера приходит в боеготовность, чтобы запечатлеть вора-домушника, если он пожелает влезть в квартиру. А когда Коля возвращается домой и открывает входную дверь, его встречает свет в прихожей, чтобы не приходилось в потемках искать выключатель.





Дверной замок — единственное умное устройство в квартире, ради которого пришлось что-то пилить и резать. Его установка обошлась в 250 рублей, к тому же сам замок с «мозгами» стоил отнюдь не дешево.

— Что еще дает умный замок? Можно никогда не носить с собой ключи. Я вообще забыл, что это такое. Правда, пришлось узнавать код от домофона, чтобы не приходилось носить с собой таблетку от подъездной двери. А входную дверь в квартиру я открываю отпечатком пальца. Могу также открыть кодом, а могу из приложения на мобильном. Дверь закрывается, если поднять ручку вверх. Но даже если ты забудешь это сделать, она все равно захлопнется. Выходя из дома, я все же дергаю ручку вверх, чтобы с помощью этой нехитрой манипуляции запустить программу уборки, выключить свет и электроприборы.





— Умный замок работает от батареек. Их здесь восемь штук: четыре работают, а четыре дублируют, потому что без батареек ты не сможешь ни открыть, ни закрыть свою умную дверь. Радует, что в этой модели замка есть USB-порт на случай, если батарейки все-таки выдохлись, а ты оказался снаружи и не можешь попасть в квартиру. Просишь у соседей пауэрбанк, подсасываешь своей двери немного электричества и, как обычно, открываешь ее собственным отпечатком пальца. Ключи от этого замка хранятся у моих родных, но я даже не знаю, что должно произойти, чтобы они мне понадобились.













Умный увлажнитель, пылесос, мультиварка

Еще у Николая стоят умные увлажнители и датчики влажности. Если в комнате осталось 20% влажности, увлажнитель запускается и работает до достижения влажности в 40%, а потом выключается. Так в квартире поддерживается постоянный уровень комфортной влажности. То же самое можно сделать с температурой воздуха, подключив к системе умный обогреватель и умный кондиционер или включив обычные устройства в розетку с помощью умного переходника.





— Конечно, умный увлажнитель, как и робот-пылесос, пока не имеет полной автономности. Его нужно чистить, наполнять водой, о чем я частенько забываю.





— Еще реже я использую мультиварку, хотя она тоже подключена к системе «Умный дом». Замысел такой: загружаешь туда с утра нужные ингредиенты, а, возвращаясь с работы, нажимаешь кнопку в приложении, чтобы по приезде обнаружить на столе вкусный ужин. Но позаботиться с утра о своем ужине — это совершенно не про меня. Умная мультиварка стоит у меня уже два года, и за это время я воспользовался ею всего пару раз.





Умная помощница

Еще одним невостребованным устройством стала голосовая помощница Алиса, которую Коля подключил в систему «Умный дом» скорее для фана.





— Я купил яндекс-станцию и могу запустить какой-нибудь робот-пылесос с помощью голоса. Но я не очень люблю разговаривать с «девчонкой из коробчонки», мне проще один раз запрограммировать пылесос, чем договариваться с ним через посредников. Алису я купил, чтобы поиграться. Погоду у нее спросить, новости, анекдот послушать.

А что там с безопасностью?

Кибербезопасность — это то, о чем конкретно Николай думал в последнюю очередь. Он признает, что его умный дом можно взломать, но не видит в этом никакой проблемы.

— Понятно, что умный дом Xiaomi — не про безопасность. Но сейчас у меня нет задачи сделать все безопасным. Я хотел сделать все удобным и добился этого. Мой умный дом дублирует обычные функции домашних устройств, чтобы ими было легко и удобно пользоваться. Если его взломают, моя квартира просто станет глуповатой. Хотя для безопасности я все-таки установил веб-камеру на холодильнике в кухне. Она направлена на входную дверь. Запись включится, если в мое отсутствие сработает датчик движения в прихожей.





— А если вор первым делом отключит электричество в щитке?

— Тогда все, плакал мой умный дом. Но если грабитель окажется не таким умным, как мой дом, мне на телефон сразу придет его портрет. Эту камеру я купил не из острой необходимости, а потому, что ее недорого продавали, а мне было интересно с ней поиграться. Большинство устройств из экосистемы «Умный дом» я купил именно с этой целью. Такой уж я человек.





— Прямо сейчас нас слушает яндекс-станция и записывает камера на холодильнике?

— Совершенно верно.

— Твоя квартира напичкана веб-камерами и прослушивающими устройствами. Тебя не беспокоит, что все это могут хакнуть, чтобы следить, о чем ты говоришь и что делаешь?

— Абсолютно не беспокоит.

Цена вопроса

Сколько же денег Коля потратил на умный свет, умную дверь, умную мультиварку, умный увлажнитель воздуха, камеры, датчики движения, влажности, протечки и открытия дверей, пылесос, яндекс-станцию и хаб, который встраивает все это в единую экосистему?





— Далеко не все я покупал в Беларуси. Лампы с малым цоколем пришлось заказывать из Китая, потому что у нас таких не нашел. Что-то вообще брал на барахолке, куда тоже попадают устройства из системы «Умный дом»: кому-то она не зашла, кто-то во время ремонта взял себе устройств с запасом, и остались лишние. Поскольку все приборы я покупал в разное время, мне сложно сказать, сколько я на них потратил. Но, думаю, порядка 3000 рублей.



