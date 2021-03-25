Маркетологи превращают салон авто в набор экранов. Это хорошо или плохо?

Источник материала: Onliner На прошлогодней выставке CES американская компания Byton сообщила о намерении выпустить на рынок автомобиль с 48-дюймовым экраном мультимедийной системы. Этот 122-сантиметровый «телевизор» занимает всю переднюю панель и способен вызвать приступ мегалофобии. Такой экран подошел бы для работы с крупным проектом в Figma или для видеомонтажа, но нужен ли он в салоне машины? А еще один «моник» установили прямо на руль. Зачем? Все просто — современный человек половину своего времени проводит глядя и тыкая в различного рода дисплеи. Автомобильные маркетологи прекрасно знают это и не намерены менять пользовательский опыт взаимодействия с гаджетами. Проще из машины сделать гаджет.

Как все начиналось

Когда-то давно телефоны нужны были для того, чтобы звонить, а автомобили — для того, чтобы передвигаться из точки А в точку Б. Сегодня одни люди продолжают ностальгировать по тем славным временам, другие, поддавшись влиянию потребительского общества, — выбирают машины по дюймам экрана развлекательной системы, а не по кубическим сантиметрам объема двигателя или типу подвески. Вторых, судя по тенденциям в мировом автопроме, больше.





Как обычно, началось все с премиальных автомобилей. В середине 1990-х производители люксовых моделей нашли на аутсорсинге программистов и дизайнеров, чтобы те разрабатывали интерфейсы для экрана аудиосистемы и штатной навигации. Так на свет появились первые мультимедийные блоки на Mercedes S-Class W220 и BMW 7-Series E38.





Это были крохотные экранчики, аккуратно вписанные в центральную консоль. Пока еще ни о какой сенсорности речи не шло — вокруг экранов располагались физические клавиши, шайбы и переключатели-«качельки». Тогда и предположить было трудно, что однажды все органы управления окажутся по ту сторону дисплея.





Первые версии Mercedes Comand трудно было назвать мультимедийной системой в современном понимании этого выражения. На дисплей размером чуть больше пачки сигарет выводилась элементарная информация: режим работы радио, номер трека CD, простенькая навигация (если были закачаны карты). Взаимодействовать с меню приходилось с помощью физической шайбы и клавиш. Экран явно был второстепенным элементом на консоли и не претендовал на звание «царя горы».





Покупателям новшество понравилось — за несколько лет дисплеи развлекательной системы появились в списке опций всех премиальных машин E- и F-класса, а к середине 2000-х экраны «прорезались» на панелях автомобилей и D-сегмента. Даже непремиальные бренды начали предлагать подобную опцию. Например, небольшой дисплей на консоли появился в Opel Vectra 2002 года. Это положило начало массовой «экранизации». К концу первого десятилетия ХХI века место для опционального дисплея было у половины выпускаемых моделей, в том числе компактных сегментов. Пока еще все выглядело удобно и логично.





Сенсорные экраны

Следующий этап развития взаимодействия водителя с автомобилем связан с появлением смартфонов и активным внедрением сенсорных экранов в нашу жизнь. Технология мультитач забила последний гвоздь в крышку гроба шайб, с помощью которых мы когда-то меняли масштаб навигационных карт.





Количество уровней меню в мультимедийных системах росло вместе со штатом дизайнеров и программистов, разрабатывающих новые развлекательные комплексы. Comand и iDrive начали конкурировать между собой наравне с моторами и коробками передач.





В борьбу за покупателя вступили IT-гиганты — Apple и Android, которые представили свои версии мультимедийных систем, встроенные прямо в смартфоны, — CarPlay и Android Auto. Подключай телефон к машине и пользуйся им через встроенную медиасистему. Все это добро обновляется онлайн и позволяет быстро вводить данные в карты с помощью клавиатуры телефона еще до того, как вы сели в машину. В дорогих автомобилях для подключения даже не нужен провод.





Экран вместо стрелок

В 2013 году компания Mercedes представила S-Class W222, интерьер которого задал моду на целое десятилетие вперед. Немцы не стали мелочиться и разместили два здоровенных дисплея на одной плоскости. Левый экран выполнял функцию приборной панели, правый — отвечал за мультимедиа. Даже сегодня многие новые автомобили подражают S-Class 8-летней давности. Взгляните, например, на новенький Hyundai Ioniq 5 EV. Теперь уже можно сказать наверняка: аналоговые приборные панели уходят в историю. Хотя «убить» стрелочки маркетологи пытались еще в конце прошлого века.





Эксперименты с цифровыми приборными панелями

В конце 1990-х и начале 2000-х, когда первые мультимедийные системы начали появляться у премиум-автомобилей, производители более простых моделей экспериментировали с приборными панелями. Наиболее смелыми были французы. Вместо традиционных стрелочек и шкал они начали устанавливать в свои машины яркие экраны. А в эксклюзивных моделях типа Renault Avantime была цифровая приборка и мультимедийная система!





Тогда в автомобилях использовали технологию вакуумных флуоресцентных дисплеев. Впервые в истории аналоговые стрелки спидометра и тахометра почувствовали серьезную конкуренцию со стороны «цифры». Почему-то маркетологи в 1990-х думали, что лучшее место для приборки — это середина передней панели. Позже мода на цифровые кокпиты ушла вместе с модой на однообъемные компактвэны. Компании снова вернулись к аналоговым стрелкам и о «космических» панелях по центру консоли забыли.





Казалось, что стрелки победили и останутся в машинах, как остались аналоговые наручные часы. К тому же премиум-производители до конца 2000-х вели себя сдержанно по отношению к приборным панелям. Спидометр и тахометр BMW E12 1972 года выпуска мало чем отличались от шкал BMW E60, которая выпускалась до 2010 года. Но как мы уже знаем, во втором десятилетии ХХI века все изменилось: Mercedes, Audi и BMW в унисон перешли на экраны. К этому моменту мы еще вернемся, а пока давайте вспомним, как выглядели приборные панели у классических моделей.

Какими раньше были приборные панели

Если заглянуть в салоны автомобилей середины прошлого века, обнаружим, что приборные панели там представляли едва ли не ювелирные изделия с хромированной окантовкой, блестящими стрелочками и красивыми цифрами. Ну точно дорогие часы. Ниже — пару примеров таких приборок.

















Экраны начали появляться в дешевых моделях

Как это обычно бывает, после того как та или иная технология опробована на премиум-моделях, она добирается до более массовых сегментов. Недавно это произошло, например, с LED-оптикой. Сенсорные экраны и цифровые приборные панели тоже постепенно становятся нормой в бюджетных сегментах. Сегодня дисплей вместо стрелок можно встретить даже в калужском Volkswagen Polo. А мультимедийные системы с экранчиком как в Mercedes S-Class 2005 года уже считаются маловатыми даже в таких недорогих моделях, как Lada Vesta.





Маркетологи преподносят нам все эти экраны как нечто модное и технологичное. Но по факту, ввиду массовости производства, дисплеи сегодня стоят копейки — если не дешевле, чем стрелочные приборки, то по крайней мере не сильно дороже. В случае с бюджетными машинами вообще непонятно, зачем нужны экраны. В этих авто не так много функций, информацию о которых можно было бы выводить на кокпит. Режимов езды с разными тематическими схемами приборки тоже нет. В общем, те же стрелки, только в цифровом виде. Шило на мыло.

А нужны ли нам вообще цифровые приборные панели?

Задача приборной панели не меняется уже больше века — взглянув на этот элемент, водитель должен за доли секунды получить необходимую информацию о скорости и, возможно, оборотах двигателя. Еще таким образом мы узнаем, сколько бензина осталось в баке, с нормальной ли температурой работает двигатель и не забыли ли мы включить оптику перед стартом. Иногда на приборной панели появляются сигналы об «ошибках» — если с автомобилем что-то не так. Россыпь различных символов пугает разнообразием новичков, когда они впервые включают зажигание в машине.





Цифровые приборные панели позволяют более удобно и точечно выводить информацию. Впрочем, сейчас водителю не нужно владеть всеми теми данными, которые выводились на приборки в прошлом веке. Редкий современный автомобилист будет производить «в поле» ремонт сложнее, чем замена колеса, поэтому единственное, что нам действительно нужно из классического списка показателей приборной панели, — это скорость. Ну а если машина сломалась, достаточно было бы красной надписи Stop, означающей, что пора вызывать эвакуатор.





Но почему тогда цифровые шкалы так перегружены? Просто появилась необходимость вывода абсолютно новой информации, которая касается показаний навигационной системы, слежения за полосой, адаптивного круиз-контроля, режима езды и т. д. На классическую приборную панель вывести все это было бы невозможно. В общем, экран вместо стрелок — решение хотя и дешевое (во всех смыслах), но необходимое.

Дополнительные экраны

Когда цифровые приборные панели начали появляться в бюджетных моделях, производители премиум-сегмента пошли дальше. Они начали заменять на экраны такие органы управления, как климат-контроль и даже физические зеркала заднего вида (как у Audi e-tron и Lexus ES). И здесь уже начинаются вопросы.





Водителю особо не важно, как узнавать скорость — глядя на экран или на стрелку. На безопасность это не влияет. А вот отсутствие возможности «вслепую» сделать музыку потише, отрегулировать климат-контроль или выбрать радиостанцию может сыграть злую шутку. Попробуйте, не отрывая взгляда от дороги, включить рециркуляцию воздуха в Audi Q8 и сделать потеплее обдув. В некоторых машинах такие «популярные» опции, как обогрев кресел, занесены в третий уровень подменю. Такое ощущение, что производители забыли: автопилот в машинах пока еще запрещен.





Отдельно следует упомянуть экраны вместо зеркал заднего вида. Такое нововведение нарушает привычную схему взаимодействия с важным элементом активной безопасности. В зеркале мы видим не «плоскую» картинку, так как, можно сказать, «окошко в другое измерение», из которого мы узнаем информацию о происходящем сзади, имеет перспективу. Легким наклоном или поворотом головы мы можем значительно изменить угол обзора. Никакая картинка с камеры этого не даст.





Последнее время производители начали соревноваться по количеству встроенных в салоны дисплеев. Они оказываются не только в распоряжении водителя, но и над бардачком, в подголовниках передних кресел, на центральном тоннеле... Такое ощущение, что весь мировой автопром захватила команда Xzibit. Но мало кто поспорит с тем фактом, что управлять отопительной системой удобнее с помощью шайб и физических кнопок. К тому же это еще и безопаснее. Будет ли «откат» к привычным органам управления, как это было с флуоресцентными приборными панелями в начале 2000-х? Не исключено. Возможно, однажды люди поймут, что экран — это не всегда круто и функционально. Недаром ведь физическая клавиатура в ноутбуках не спешит «на пенсию».

Хотя не исключено, что к тому времени автомобили станут автономными и экраны никак не будут влиять на безопасность. Одно можно сказать: салоны машин стали менее уютными. Взгляните, например, на интерьер BMW iX (скоро у всех BMW будет так внутри) и сравните его с салоном BMW X5 текущего или прошлого поколения.

Что будет дальше?

Очевидно, что через пару-тройку лет в бюджетных автомобилях мы увидим то, чем сегодня пользуются владельцы новеньких Audi Q8 и Mercedes W223. В очередном поколении Volkswagen Polo вместо шайб кондиционера будет экран. Это лишь вопрос времени. Но что тогда предложат премиум-производители, чтобы выделяться на фоне доступного масс-маркета? Каким будет следующий шаг?

Эксперты слоняются к тому, что, когда в машинах уже не останется места для новых экранов, весь салон превратится в большой дисплей. Сенсорные поверхности не будут торчать на отдельных «планшетах» передней панели, а гармонично впишутся в элементы интерьера. Что-то подобное уже происходит на центральных консолях самых новых премиум-моделей.



Технология WayRay

Кроме того, не стоит забывать про еще одно направление развития экранов — это head-up-дисплеи. Они все еще достаточно примитивные и имеют массу ограничений. Но это только начало эпохи дополненной и виртуальной реальности. В будущем на лобовое стекло будет проецироваться информация о дорожной обстановке, навигационные подсказки, а быть может, еще и сообщения о скидках и акциях ближайших кафе.