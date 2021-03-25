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Маркетологи превращают салон авто в набор экранов. Это хорошо или плохо?

25.03.2021 07:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На прошлогодней выставке CES американская компания Byton сообщила о намерении выпустить на рынок автомобиль с 48-дюймовым экраном мультимедийной системы. Этот 122-сантиметровый «телевизор» занимает всю переднюю панель и способен вызвать приступ мегалофобии. Такой экран подошел бы для работы с крупным проектом в Figma или для видеомонтажа, но нужен ли он в салоне машины? А еще один «моник» установили прямо на руль. Зачем? Все просто — современный человек половину своего времени проводит глядя и тыкая в различного рода дисплеи. Автомобильные маркетологи прекрасно знают это и не намерены менять пользовательский опыт взаимодействия с гаджетами. Проще из машины сделать гаджет.

Как все начиналось

Когда-то давно телефоны нужны были для того, чтобы звонить, а автомобили — для того, чтобы передвигаться из точки А в точку Б. Сегодня одни люди продолжают ностальгировать по тем славным временам, другие, поддавшись влиянию потребительского общества, — выбирают машины по дюймам экрана развлекательной системы, а не по кубическим сантиметрам объема двигателя или типу подвески. Вторых, судя по тенденциям в мировом автопроме, больше.

Маркетологи превращают салон авто в набор экранов. Это хорошо или плохо?

Как обычно, началось все с премиальных автомобилей. В середине 1990-х производители люксовых моделей нашли на аутсорсинге программистов и дизайнеров, чтобы те разрабатывали интерфейсы для экрана аудиосистемы и штатной навигации. Так на свет появились первые мультимедийные блоки на Mercedes S-Class W220 и BMW 7-Series E38.

Маркетологи превращают салон авто в набор экранов. Это хорошо или плохо?

Это были крохотные экранчики, аккуратно вписанные в центральную консоль. Пока еще ни о какой сенсорности речи не шло — вокруг экранов располагались физические клавиши, шайбы и переключатели-«качельки». Тогда и предположить было трудно, что однажды все органы управления окажутся по ту сторону дисплея.

Маркетологи превращают салон авто в набор экранов. Это хорошо или плохо?

Первые версии Mercedes Comand трудно было назвать мультимедийной системой в современном понимании этого выражения. На дисплей размером чуть больше пачки сигарет выводилась элементарная информация: режим работы радио, номер трека CD, простенькая навигация (если были закачаны карты). Взаимодействовать с меню приходилось с помощью физической шайбы и клавиш. Экран явно был второстепенным элементом на консоли и не претендовал на звание «царя горы».

Маркетологи превращают салон авто в набор экранов. Это хорошо или плохо?

Покупателям новшество понравилось — за несколько лет дисплеи развлекательной системы появились в списке опций всех премиальных машин E- и F-класса, а к середине 2000-х экраны «прорезались» на панелях автомобилей и D-сегмента. Даже непремиальные бренды начали предлагать подобную опцию. Например, небольшой дисплей на консоли появился в Opel Vectra 2002 года. Это положило начало массовой «экранизации». К концу первого десятилетия ХХI века место для опционального дисплея было у половины выпускаемых моделей, в том числе компактных сегментов. Пока еще все выглядело удобно и логично.

Маркетологи превращают салон авто в набор экранов. Это хорошо или плохо?

Сенсорные экраны

Следующий этап развития взаимодействия водителя с автомобилем связан с появлением смартфонов и активным внедрением сенсорных экранов в нашу жизнь. Технология мультитач забила последний гвоздь в крышку гроба шайб, с помощью которых мы когда-то меняли масштаб навигационных карт.

Маркетологи превращают салон авто в набор экранов. Это хорошо или плохо?

Количество уровней меню в мультимедийных системах росло вместе со штатом дизайнеров и программистов, разрабатывающих новые развлекательные комплексы. Comand и iDrive начали конкурировать между собой наравне с моторами и коробками передач.

Маркетологи превращают салон авто в набор экранов. Это хорошо или плохо?

В борьбу за покупателя вступили IT-гиганты — Apple и Android, которые представили свои версии мультимедийных систем, встроенные прямо в смартфоны, — CarPlay и Android Auto. Подключай телефон к машине и пользуйся им через встроенную медиасистему. Все это добро обновляется онлайн и позволяет быстро вводить данные в карты с помощью клавиатуры телефона еще до того, как вы сели в машину. В дорогих автомобилях для подключения даже не нужен провод.

Маркетологи превращают салон авто в набор экранов. Это хорошо или плохо?

Экран вместо стрелок

В 2013 году компания Mercedes представила S-Class W222, интерьер которого задал моду на целое десятилетие вперед. Немцы не стали мелочиться и разместили два здоровенных дисплея на одной плоскости. Левый экран выполнял функцию приборной панели, правый — отвечал за мультимедиа. Даже сегодня многие новые автомобили подражают S-Class 8-летней давности. Взгляните, например, на новенький Hyundai Ioniq 5 EV. Теперь уже можно сказать наверняка: аналоговые приборные панели уходят в историю. Хотя «убить» стрелочки маркетологи пытались еще в конце прошлого века.

Маркетологи превращают салон авто в набор экранов. Это хорошо или плохо?

Эксперименты с цифровыми приборными панелями

В конце 1990-х и начале 2000-х, когда первые мультимедийные системы начали появляться у премиум-автомобилей, производители более простых моделей экспериментировали с приборными панелями. Наиболее смелыми были французы. Вместо традиционных стрелочек и шкал они начали устанавливать в свои машины яркие экраны. А в эксклюзивных моделях типа Renault Avantime была цифровая приборка и мультимедийная система!

Маркетологи превращают салон авто в набор экранов. Это хорошо или плохо?

Тогда в автомобилях использовали технологию вакуумных флуоресцентных дисплеев. Впервые в истории аналоговые стрелки спидометра и тахометра почувствовали серьезную конкуренцию со стороны «цифры». Почему-то маркетологи в 1990-х думали, что лучшее место для приборки — это середина передней панели. Позже мода на цифровые кокпиты ушла вместе с модой на однообъемные компактвэны. Компании снова вернулись к аналоговым стрелкам и о «космических» панелях по центру консоли забыли.

Маркетологи превращают салон авто в набор экранов. Это хорошо или плохо?

Казалось, что стрелки победили и останутся в машинах, как остались аналоговые наручные часы. К тому же премиум-производители до конца 2000-х вели себя сдержанно по отношению к приборным панелям. Спидометр и тахометр BMW E12 1972 года выпуска мало чем отличались от шкал BMW E60, которая выпускалась до 2010 года. Но как мы уже знаем, во втором десятилетии ХХI века все изменилось: Mercedes, Audi и BMW в унисон перешли на экраны. К этому моменту мы еще вернемся, а пока давайте вспомним, как выглядели приборные панели у классических моделей.

Какими раньше были приборные панели

Если заглянуть в салоны автомобилей середины прошлого века, обнаружим, что приборные панели там представляли едва ли не ювелирные изделия с хромированной окантовкой, блестящими стрелочками и красивыми цифрами. Ну точно дорогие часы. Ниже — пару примеров таких приборок.

Маркетологи превращают салон авто в набор экранов. Это хорошо или плохо?
Маркетологи превращают салон авто в набор экранов. Это хорошо или плохо?
Маркетологи превращают салон авто в набор экранов. Это хорошо или плохо?
Маркетологи превращают салон авто в набор экранов. Это хорошо или плохо?

Экраны начали появляться в дешевых моделях

Как это обычно бывает, после того как та или иная технология опробована на премиум-моделях, она добирается до более массовых сегментов. Недавно это произошло, например, с LED-оптикой. Сенсорные экраны и цифровые приборные панели тоже постепенно становятся нормой в бюджетных сегментах. Сегодня дисплей вместо стрелок можно встретить даже в калужском Volkswagen Polo. А мультимедийные системы с экранчиком как в Mercedes S-Class 2005 года уже считаются маловатыми даже в таких недорогих моделях, как Lada Vesta.

Маркетологи превращают салон авто в набор экранов. Это хорошо или плохо?

Маркетологи преподносят нам все эти экраны как нечто модное и технологичное. Но по факту, ввиду массовости производства, дисплеи сегодня стоят копейки — если не дешевле, чем стрелочные приборки, то по крайней мере не сильно дороже. В случае с бюджетными машинами вообще непонятно, зачем нужны экраны. В этих авто не так много функций, информацию о которых можно было бы выводить на кокпит. Режимов езды с разными тематическими схемами приборки тоже нет. В общем, те же стрелки, только в цифровом виде. Шило на мыло.

А нужны ли нам вообще цифровые приборные панели?

Задача приборной панели не меняется уже больше века — взглянув на этот элемент, водитель должен за доли секунды получить необходимую информацию о скорости и, возможно, оборотах двигателя. Еще таким образом мы узнаем, сколько бензина осталось в баке, с нормальной ли температурой работает двигатель и не забыли ли мы включить оптику перед стартом. Иногда на приборной панели появляются сигналы об «ошибках» — если с автомобилем что-то не так. Россыпь различных символов пугает разнообразием новичков, когда они впервые включают зажигание в машине.

Маркетологи превращают салон авто в набор экранов. Это хорошо или плохо?

Цифровые приборные панели позволяют более удобно и точечно выводить информацию. Впрочем, сейчас водителю не нужно владеть всеми теми данными, которые выводились на приборки в прошлом веке. Редкий современный автомобилист будет производить «в поле» ремонт сложнее, чем замена колеса, поэтому единственное, что нам действительно нужно из классического списка показателей приборной панели, — это скорость. Ну а если машина сломалась, достаточно было бы красной надписи Stop, означающей, что пора вызывать эвакуатор.

Маркетологи превращают салон авто в набор экранов. Это хорошо или плохо?

Но почему тогда цифровые шкалы так перегружены? Просто появилась необходимость вывода абсолютно новой информации, которая касается показаний навигационной системы, слежения за полосой, адаптивного круиз-контроля, режима езды и т. д. На классическую приборную панель вывести все это было бы невозможно. В общем, экран вместо стрелок — решение хотя и дешевое (во всех смыслах), но необходимое.

Дополнительные экраны

Когда цифровые приборные панели начали появляться в бюджетных моделях, производители премиум-сегмента пошли дальше. Они начали заменять на экраны такие органы управления, как климат-контроль и даже физические зеркала заднего вида (как у Audi e-tron и Lexus ES). И здесь уже начинаются вопросы.

Маркетологи превращают салон авто в набор экранов. Это хорошо или плохо?

Водителю особо не важно, как узнавать скорость — глядя на экран или на стрелку. На безопасность это не влияет. А вот отсутствие возможности «вслепую» сделать музыку потише, отрегулировать климат-контроль или выбрать радиостанцию может сыграть злую шутку. Попробуйте, не отрывая взгляда от дороги, включить рециркуляцию воздуха в Audi Q8 и сделать потеплее обдув. В некоторых машинах такие «популярные» опции, как обогрев кресел, занесены в третий уровень подменю. Такое ощущение, что производители забыли: автопилот в машинах пока еще запрещен.

Маркетологи превращают салон авто в набор экранов. Это хорошо или плохо?

Отдельно следует упомянуть экраны вместо зеркал заднего вида. Такое нововведение нарушает привычную схему взаимодействия с важным элементом активной безопасности. В зеркале мы видим не «плоскую» картинку, так как, можно сказать, «окошко в другое измерение», из которого мы узнаем информацию о происходящем сзади, имеет перспективу. Легким наклоном или поворотом головы мы можем значительно изменить угол обзора. Никакая картинка с камеры этого не даст.

Маркетологи превращают салон авто в набор экранов. Это хорошо или плохо?

Последнее время производители начали соревноваться по количеству встроенных в салоны дисплеев. Они оказываются не только в распоряжении водителя, но и над бардачком, в подголовниках передних кресел, на центральном тоннеле... Такое ощущение, что весь мировой автопром захватила команда Xzibit. Но мало кто поспорит с тем фактом, что управлять отопительной системой удобнее с помощью шайб и физических кнопок. К тому же это еще и безопаснее. Будет ли «откат» к привычным органам управления, как это было с флуоресцентными приборными панелями в начале 2000-х? Не исключено. Возможно, однажды люди поймут, что экран — это не всегда круто и функционально. Недаром ведь физическая клавиатура в ноутбуках не спешит «на пенсию».

Хотя не исключено, что к тому времени автомобили станут автономными и экраны никак не будут влиять на безопасность. Одно можно сказать: салоны машин стали менее уютными. Взгляните, например, на интерьер BMW iX (скоро у всех BMW будет так внутри) и сравните его с салоном BMW X5 текущего или прошлого поколения.

Что будет дальше?

Очевидно, что через пару-тройку лет в бюджетных автомобилях мы увидим то, чем сегодня пользуются владельцы новеньких Audi Q8 и Mercedes W223. В очередном поколении Volkswagen Polo вместо шайб кондиционера будет экран. Это лишь вопрос времени. Но что тогда предложат премиум-производители, чтобы выделяться на фоне доступного масс-маркета? Каким будет следующий шаг?

Эксперты слоняются к тому, что, когда в машинах уже не останется места для новых экранов, весь салон превратится в большой дисплей. Сенсорные поверхности не будут торчать на отдельных «планшетах» передней панели, а гармонично впишутся в элементы интерьера. Что-то подобное уже происходит на центральных консолях самых новых премиум-моделей.

Маркетологи превращают салон авто в набор экранов. Это хорошо или плохо?
Технология WayRay

Кроме того, не стоит забывать про еще одно направление развития экранов — это head-up-дисплеи. Они все еще достаточно примитивные и имеют массу ограничений. Но это только начало эпохи дополненной и виртуальной реальности. В будущем на лобовое стекло будет проецироваться информация о дорожной обстановке, навигационные подсказки, а быть может, еще и сообщения о скидках и акциях ближайших кафе.

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На прошлогодней выставке CES американская компания Byton сообщила о намерении выпустить на рынок автомобиль с 48-дюймовым экраном мультимедийной системы. Этот...
 
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