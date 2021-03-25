Аmnesty International призвала иностранных дипломатов вести онлайн-трансляции протестов в Беларуси 25 марта

В частности, дипломатам предлагается вести онлайн-трансляции с протестов.





Соответствующее заявление Amnesty International распространила 24 марта.





В документе говорится, что заявления властей Беларуси в преддверии «запланированных на 25 марта демонстраций» вызывают у правозащитников «серьезную обеспокоенность».





пишет belnovosti.by Правозащитники опасаются, что ответные меры белорусской милиции «вновь будут отмечены жестоким насилием»,belnovosti.by

В Amnesty International напомнили о заключении под стражу многих журналистов, документировавших «милицейское насилие» в Беларуси.





В связи с этим организация обратилась к иностранным дипломатам с призывом наблюдать за протестами 25 марта и показывать их в прямом эфире, используя дипиммунитет «для разоблачения возможного насилия со стороны милиции».



