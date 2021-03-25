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Полукилометровый бело-красно-белый флаг пронесут по Вильнюсу. Тихановская примет участие в марше
Источник материала: Партизан
25 марта по Вильнюсу пронесут полукилометровый бело-красно-белый флаг.
Огромный бело-красно-белый флаг на одной из уличных акций в Вильнюсе / @viacorka
Уличная акция начнётся в 18:30 от Бернардинского сада,
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25 марта по Вильнюсу пронесут полукилометровый бело-красно-белый флаг.
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