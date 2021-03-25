Стало известно имя офицера ГУБОПиК, который передавал информацию BYPOL

Источник материала: Салiдарнасць

Телеканал «Беларусь 1» показал документальный фильм, посвященный инициативе, которая является объединением сотрудников силовых ведомств Беларуси, не поддерживающих действующую власть, сообщает TUT.BY .

Там также официально озвучили информацию о подполковнике ГУБОПиК, который сотрудничал с инициативой, работая в управлении. Не так давно он уволился и покинул страну. На телевидении заявили, что сбежал.





Фото: телеграм-канал Придыбайло | Субъективно

В фильме показали видео работы ГУБОПиК. Закадровый голос пояснил: это видео появилось в Сети 28 ноября, «через два дня после того, как старший оперуполномоченный 4-го отдела 1-го управления ГУБОПиК Станислав Лупоносов сбежал в Украину. Подполковник милиции понимал, «крота», сливавшего информацию BYPOL, вычислят».

Начальник ГУБОПиК Беларуси Андрей Паршин заявил, что подполковник занимался передачей информации целенаправленно.

— Собирал информацию, ни в коем случае себя не проявляя, ту, к которой имел доступ.

По мнению Паршина, во многом информация, опубликованная BYPOL, была передана именно Лупоносовым.

— У нас были уже возможные намеки на то, что из «святая святых» идет подобная утечка информации. И мы были близки к тому, чтобы задать определенные вопросы непосредственно начальнику сотрудника, который совершил эти действия, — рассказал Паршин о работе по поиску «крота».

Андрей Паршин также рассказал, чем занимался Станислав Лупоносов в ГУБОПиК. По его словам, подполковник, будучи специалистом в IT-сфере, занимался разработкой Сергея Тихановского и проекта «Страна для жизни».

Информацию о сотруднике ГУБОПиК, сотрудничавшем с BYPOL, еще 17 марта опубликовал журналист RT Константин Придыбайло. Он разместил фотографию его рапорта и удостоверения. Рапорт датирован 23 декабря 2020 года.