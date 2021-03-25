Спасла Роберта Дауни-младшего и претендовала на сына Жаклин Кеннеди. Мужчины Сары Джессики Паркер

Источник материала: Tut.by

Признанная икона стиля Сара Джессики Паркер празднует сегодня свой день рождения. О творческом пути и модных предпочтениях героини известно немало. А вот секреты личной жизни она предпочитает держать под замком, тем более, что последние несколько десятилетий счастлива с одним человеком. Только вот список любимых мужчин в жизни актрисы лишь супругом не ограничивается.

Роберт Дауни-младший

Да-да, именно «железный человек» стал первой большой любовью будущей Керри Брэдшоу. В 1984 году эти двое были молоды и подавали большие надежды. Они встретились на съемочной площадке и тут же влюбились друг в друга. Их парочка была самой блестящей и прекрасной в те годы — желанные гости на любой звездной вечеринке. Эта идиллия длилась почти 7 лет. А потом все в одночасье рухнуло.

— Мне нравилось выпивать, и у меня были серьезные проблемы с наркотиками. Это абсолютно не соотносилось с Сарой, потому что она очень далека от подобных вещей. Она предлагала мне помощь, пыталась что-то сделать. Она была ужасно расстроена из-за того, что в тот момент я так и не смог справиться с зависимостью. Я очень сильно любил ее, но этого было недостаточно. Нам обоим нужно было двигаться дальше. После той душевной боли, которую она пережила со мной, она должна была найти свое место рядом с правильным мужчиной.

Позже Дауни-младший признается, что именно правильная Сара уберегла его от многих роковых ошибок в те времена. Возможно, он даже в живых не остался бы после тех передряг, из которых его выручала Паркер. Но в какой-то момент ей перестало нравиться быть сотрудницей службы спасения:

— Когда мы были вместе с Дауни, мне часто приходилось заботиться о нем, и я узнала, в чем заключается разница между любовью и желанием помочь человеку. Какие вещи должны присутствовать в отношениях, а какие нет. Я любила его. Я чувствовала, что если я уйду, он может погибнуть. Я верила, что я — тот человек, который помогал ему держаться на плаву. По-хорошему или по-плохому — я каждый раз заставляла его вставать утром и отправляться на работу. Если он отлынивал, я всегда находила его и настаивала на том, чтобы он поехал на съемочную площадку или в театр. Это было худшей частью наших отношений — в них уже не было никакой романтики. Они стали, скорее, детско-родительскими.

После расставания Сара и Роберт не виделись 24 года. Из-за своих пагубных привычек он пережил очень многое и в итоге снова вернулся на актерский олимп. А она, благодаря своему упорному труду, стала признанной иконой стиля и одной из самых востребованных актрис. За это время она нашла в себе силы простить старые обиды, встретиться и примириться с экс-бойфрендом:

— На удивление наша встреча не была странной или неловкой. Когда мы познакомились, нам было 18, и мы совсем не изменились с тех пор. Разница, пожалуй, только в том, что теперь у него есть жена, семья и невероятная карьера, но он все тот же простой парень.

— Вы знаете, бывает так, что у вас остается какое-то впечатление о человеке, с которым вы через многое прошли, но расстались. И часто это впечатление несколько размазывается по мере того, как вы погружаетесь в новые отношения. Когда я встретился с Сарой, я думал: «Она такая великолепная, такая классная и открытая!» — вторил ей Роберт.

Джон Кеннеди-младший

Воистину Саре Джессике Паркер везло на мужчин с приставкой «джуниор». После тяжелого и изматывающего расставания с Дауни-младшим она познакомилась с наследником одной из самых богатых и значимых семей Америки — Джоном Кеннеди-младшим (сыном того самого Джона Кеннеди). Это было все равно, что встречаться с принцем! Ради отношений с Сарой он расстался с самой Мадонной. Заваливал юную актрису букетами роз после спектаклей и устраивал романтические сюрпризы.

— Мы ходили в места, где не было ни души, но на следующий день я видела наши фотографии из этих мест в таблоидах. До встречи с Джоном я и понятия не имела, что такое настоящая известность.

Она также не оставалась в долгу и умела обрадовать своего возлюбленного, например, по возвращению из долгой командировки:

— Дверь лимузина открылась, и из нее выскочила Сара Джессика Паркер. Вдохновившись моделью купальных костюмов Эшли Ричардсон, Паркер была в норке, на высоких каблуках и — как показала на секунду приоткрывшаяся шуба — ни в чем больше, — вспоминал американский журналист Кристофер Андерсен.

Отношения продлились всего лишь полгода. Поговаривали, что узнав о том, что сын встречается с еврейкой, Жаклин Кеннеди приказала разорвать с актрисой все контакты. Скорее всего, истина где-то рядом, иначе Сара не реагировала бы так бурно на просьбы прокомментировать их отношения:

— Он хороший человек, но, ради бога, я чувствую, будто должна извиниться за то, что встречалась с ним. Эти отношения стали определяющим фактором моей личности. Это убого. Когда я умру, люди скажут: «О да, Сара когда-то встречалась с Джоном Кеннеди».

Повторив печальную судьбу своего отца, Джон Кеннеди-Младший погиб молодым. В 1999 году его жизнь унесла автомобильная авария. Сара была опустошена и отказалась от комментариев:

— Мне было бы комфортнее все это обсуждать, если бы он был жив, если бы он сделал все, что хотел сделать, если бы жил по-настоящему радостной и полной приключений жизнью.

Николас Кейдж, Майкл Дж. Фокс и Джошуа Кадисон

Как вспоминала после сама актриса, никакого романа у них не было. Был только секс. Страсти разгорелись на съемочной площадке фильма «Медовый месяц в Вегасе». Целый год Сара и Николас не могли оторваться друг от друга, а потом каждый пошел своей дорогой.

Аналогичная история произошла между Паркер и Майклом Дж.Фоксом. После того как они вместе сыграли супругов в картине «Марс атакует», экранные отношения внезапно перенеслись в настоящую жизнь. Но одного года хватило, чтобы понять: это не всерьез. Попробовала было найти себя, заведя интрижку с певцом Джошуа Кадисоном — и снова фиаско. Правда этот разрыв был самым творческим: музыкант написал в честь их расставания песню «Jessie».

Мэттью Бродерик

И вот уже более двух десятилетий Сара Джессика Паркер замужем за актером Мэтью Бродериком. Они познакомились на одной из вечеринок. Харизма Сары сразила Бродерика наповал:

— Такое ощущение, что это было больше похоже на какое-то ток-шоу, где я была в главной роли. Он просто смотрел на меня, а я болтала без умолку.

От встречи до свадьбы прошло почти 6 лет. Ей нужно было время, чтобы разобраться со своими романами и с тем, чего она на самом деле хочет. Пока, наконец, Сара Джессика Паркер не сказала: «Да!».

Свадьба была не совсем обычная: гости до последнего не подозревали, что вечеринка, на которую их пригласили станет бракосочетанием. Для торжественного дня Сара выбрала черное подвенечное платье (задолго до того, как это стало мейнстримом).

— Я была слишком сбита с толку, чтобы тратить время на поиск свадебного платья. Я просто пришла в магазин, который мне нравился, и взяла то, что у них было.

Решение оказалось верным: нетрадиционный наряд принес удачу и долголетие их союзу:

— Я по-прежнему люблю своего мужа. Знаете, как-то покойный отец Гвинет Пэлтроу, Брюс, сказал в ответ на вопрос, как он сумел так долго быть женатым на одной женщине (матери Гвинет актрисе Блайт Дэннер): «Мы никогда не хотели развода в одно и то же время». Хотя мне очень опасно такие фразы цитировать. Сразу же думают, что мы все-таки бывали на грани развода. Но мы с Мэттью остаемся супругами, потому что оба этого хотим. Несмотря ни на что. И оба заслуживаем своего брака, точно так же, как и своих карьер. И потом, у нас же дети! Иногда смотрю на мужа глазами наших с ним детей и вижу все иначе.

Детей у Сары и Мэттью — трое: старший сын и дочки-двойняшки. Так как карьера Мэттью складывается не так успешно, как у его супруги, зачастую на нем лежат многие домашние дела и обязанности. С которыми он успешно справляется, обходясь без зависти и скандалов с женой.

— С Сарой невозможно появляться в общественных местах, ее все узнают и без конца просят автографы. А я не такой популярный, поэтому могу спокойно погулять с детьми. Им нужны папа и мама, которые уделяют максимум внимания, а не знаменитости, вынужденные всю прогулку отбиваться от поклонников.

Конечно, за столько лет случалось разное. Например, в начале 2000-х у Бродерика случилась интрижка с официанткой, которая чуть было не положила конец их с Сарой браку. Но несколько походов к психологу сумели восстановить казалось бы утерянные отношения. А рождение дочек окончательно примирило супругов.

— Когда мы были молоды, то все, о чем мечтали — стать хорошими актерами. Мы не думали о славе или деньгах — деньги, честно говоря, вообще не были частью нашей мечты. Мы хотели работать в театре с великими людьми, которыми восхищались. Мы не думали, что в нашу обязанность будет входить жить под лупой и тщательно продумывать ответы на сплетни. Такова, увы, реальность нашей жизни. Я люблю Мэттью Бродерика. Считайте меня сумасшедшей, но я его люблю. Люблю, что Мэттью — отец моих детей, и именно из-за него я люблю весь остальной мир вокруг.