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Шесть стран присоединились к санкциям Евросоюза против режима Лукашенко
Источник материала: АФН
Шесть стран Европы присоединились к решению Евросоюза продлить на год санкции против властей Беларуси.
Об этом говорится в заявлении на сайте Совета Евросоюза.
К санкциям присоединились Северная Македония, Черногория, Албания, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.
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Шесть стран Европы присоединились к решению Евросоюза продлить на год санкции против властей Беларуси.
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