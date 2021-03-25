Откровенно: Белорусский бизнес не может отмалчиваться и делать вид, что ничего не происходит

Запрос на искренность со стороны общества настолько силен, что грозит обрушить репутацию даже самой успешной компании, пишет Ежедневник.

Как заявил на состоявшемся круглом столе председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей (РССП) Александр Швец, социально-экономическая стабилизация в стране не может быть эффективной без решения социально-политических проблем. К сожалению, это не понимают не только белорусские власти, но и многие бизнесмены, которые по старинке еще надеются отсидеться в стороне, не понимая, что ситуация коренным образом изменилась. Этой теме и была посвящена дискуссия круглого стола «Коммуникации бизнеса в период турбулентности. Может ли бизнес быть вне политики?».





По словам профессора кафедры технологий коммуникации и связей с общественностью факультета журналистики БГУ, доктора филологических наук Ирины Сидорской, о белорусском кризисе сегодня говорят очень много, но очень мало людей понимает, какой размах он принял и какие сферы бизнеса затронул.





«Мы недооцениваем всех вызовов, которые приносит с собой текущая турбулентность. Мы видим надводную часть айсберга. Да, она нас страшит. Но я призываю задуматься о той подводной части айсберга, которую мы не видим», - заявила Ирина Сидорская. По словам профессора, таких вызовов, с которыми столкнулся сегодня белорусский бизнес, раньше не стояло.





«Мы все считали, что нам было непросто и до 2020 года, но теперь мы понимаем, что задачи, которые стояли перед нами раньше, они были простыми по сравнению с тем, какие задачи стоят сейчас», - предупредила спикер.





Как отметила Ирина Сидорская, сегодня на белорусский бизнес оказывают постоянное влияние сразу несколько разнонаправленных сил. Причем, пересидеть нынешнюю турбулентность, как это было раньше, сегодня не получится, поскольку едва ли не каждый день возникают новые факторы, которые примерно равны по силе. Едва приспосабливаешься к одному вектору, как он исчезает, а возникает новый, противоположный по направлению.





«Поэтому стратегия выжидания она не подходит в текущей ситуации. Получится, что мы будем только подстраиваться под эти векторы, постоянно менять свою собственную позицию, что ни к чему хорошему не приведет», - уверена Ирина Сидорская, считая, что приспособиться к текущей ситуации просто невозможно.

Как не потерять репутацию и бизнес в политической турбулентности

По словам Ирины Сидорской, сегодня белорусский бизнес имеет дело сразу с несколькими мощными социальными трендами. Причем, невозможно понять, какой тренд доминирует сегодня и какой будет доминировать завтра, поскольку постоянно возникают новые.





Что же можно сделать в текущей ситуации, если сидеть и отмалчиваться нельзя, а громкое заявление о своей позиции может привести к тому, что бизнес просто уничтожат? Некоторые эксперты говорят, что сейчас реально начат отстрел белорусского бизнеса, в отношении которого имеются сомнения в его лояльности. Из-за этого соблазн пригнуться и переждать бурю еще более силен. Но это опять же тупик.





«Я много месяцев думала над этой проблемой. И вот какой я нашла для себя ответ. Компасом в ситуации турбулентности, путеводной звездой, остаются миссия и ценности организации. Мне кажется, что главный, основополагающий принцип управления корпоративной коммуникацией в ситуации турбулентности – это согласование каждого действия и каждого послания с ценностями организации. В условиях турбулентности возникает потребность в самоидентификации. Кто мы такие? Кто мы как организация, кто мы как личности? И здесь очень важно не изменить себе», - уверена Ирина Сидорская.





По ее мнению, бизнес сейчас находится в ситуации, когда нельзя отмалчиваться, делать вид, что находишься вне общества. Запрос на искренность со стороны общества настолько сильный, что молчание почти всегда трактуется негативно приводит к серьезным потерям репутации и, соответственно, к серьезным финансовым потерям. Например, европейские инвестиционные фонды не просто так отказываются от белорусских евробондов, а Skoda и Nivea отказались от спонсорства ЧМ по хоккею в Беларуси не потому, что такие плохие или участвуют в некоем глобальном заговоре. Они действуют в таком правовом поле, где права человека для репутации компании играют первостепенное значение. У них сами компании построены по такому принципу, чтобы создавать как можно больше возможностей для самореализации человека и свести к минимуму различные ограничения. Они в принципе не могут поддерживать тех, кто калечит и убивает людей за их взгляды.





Сегодня это стало актуально и для Беларуси, причем, не только для частного бизнеса, но и для государственных компаний. Ирина Сидорская уверена, что запрос на искренность сегодня является одним из важнейших. Он может привести как к мгновенным потерям, так и к мгновенному взлету компании. Сегодня должны активно проявлять себя лидеры компаний. Именно от них сейчас многое зависит.





«В ситуации турбулентности выживут те организации, которые готовы к трансформации, к изменениям, готовы занять активную позицию. Для этого у них есть социальный капитал и преданные стейкхолдеры», - заявила Ирина Сидорская.

Как преодолеть парализующий страх

Эксперты считают, что многие бизнесмены сегодня занимают позицию молчания именно из страха, опасаясь, что они потеряют все, если на них обрушится репрессивная машина. С одной стороны, такой страх имеет под собой реальное обоснование и вполне конкретные примеры того, как в Беларуси рушатся целые империи. Некоторые компании идут дальше и даже вводят запрет на выражение своей гражданской позиции для всех сотрудников. Такие действия ведут прямо в пропасть, так как напрочь разрушают созданную репутацию.





Председатель Комитета по бизнес-коммуникациям РСПП Роман Костицын уверен, что остаться вне политики бизнесу в любом случае не получится. Однако это совсем не значит, что нужно бросаться грудью на амбразуру и громко заявлять о своей поддержке той или иной стороны.





Для начала нужно понимать, что трудовые коллективы, на которые так любят ссылаться власти, есть не только на государственных предприятиях, но и в частных компаниях. Минский бюджет и вовсе на 77% обеспечивается частными компаниями. И если трудовые коллективы или членов их семей преследуют за выражение своей гражданской позиции, то это в любом случае приведет к падению производительности таких коллективов и, соответственно, к снижению доходов не только компании, но и самой власти.





Для самой компании в данной ситуации важно не столько встать на чью-либо сторону, сколько поддержать свой трудовой коллектив и заявить о своих корпоративных ценностях.





Роман Костицын привел в пример компанию А1, которая, когда ее сотрудники вышли на крыльцо офисного здания с бело-красно-белыми флагами, заявила, что не ограничивает конституционных прав своих сотрудников. С одной стороны, компания не заняла чью-либо сторону, а с другой – четко обозначила свои главные ценности, что было по достоинству оценено.





По словам Романа Костицина, основной состав белорусского протеста – это негосударственный сектор, вернее, работники этого сектора. Люди почувствовали, что здесь можно жить не на 400 долларов в месяц, а на 4 тыс., если убрать те самые ограничения в самореализации. Поэтому в текущей ситуации для бизнеса важно показать, насколько для него ценен свой трудовой коллектив. Важно показать свою эмпатию к сотрудникам. Это можно сделать различными способами.





Как заявил Роман Костицын, сегодня государство воспринимает бизнес как угрозу. Оно готово мириться даже с потерей части ВВП ради сохранения своих приоритетов. Печальнее всего, что сегодня государство вообще не имеет стратегии сохранения деловой инициативы, несмотря на все директивы президента. Мы сейчас находимся в режиме разрушения, уверен эксперт. Это еще больше усиливает создавшуюся турбулентность.

Политические риски усилили и конкурентные

«В чем особенность сегодняшнего времени: я не всегда понимаю приоритеты наших партнеров из госорганов. Казалось бы, они должны способствовать росту экономических показателей. Но на самом деле этого нет. Мы не можем этого понять. Мы можем привести ряд примеров. Иногда правая рука в государстве, не знает, что творит левая. Риски усилились, значит, у государства должен быть как-то антикризисный план. Нужно хотя бы обозначить конкретно свою точку зрения. Сегодня ее понять просто невозможно», - заявил Александр Швец.





Риски для бизнеса возрастают и потому, что нестабильную политическую ситуацию может использовать конкурент. И такие примеры уже есть. Хотя, как отметил Александр Швец, использование гражданского общества в конкурентной борьбе – это высший пилотаж. К сожалению, в большинстве случаев сегодня используется кувалда - административный ресурс.





«И сейчас у нас против лома нет приема», - резюмировал Александр Швец. Он уверен, что сегодня бизнес должен иметь свою позицию, но эта позиция должна обеспечивать безопасность бизнеса, в том числе и его сотрудников.







