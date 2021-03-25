Минский автозавод выпустил токены, чтобы привлечь новых инвесторов

"Основная цель проекта – повышение внимания к спортивной команде и альтернативное привлечение инвесторов", - отметили в пресс-службе.

Токены эмитированы на криптоплатформе Finstore.by, входящей в холдинг банка "БелВЭБ".

Объем эмиссии составляет $2 млн, срок обращения - 2 года, номинальная стоимость – $100. Доход составляет 6% годовых и выплачивается ежемесячно. Приобрести токены может любое физическое и юридическое лицо – резидент Беларуси.