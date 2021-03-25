Так и не доехала. Процесс возвращения послов Беларуси и США остановлен?

Процесс возвращения послов Беларуси и США так и не получил своего продолжения, хотя количество инфоповодов в рамках этой темы оставалось более чем заметным. Джули Фишер, назначенная администрацией Байдена главой дипмиссии в Минске, побывала во многих сопредельных с Беларусью странах, встретилась практически со всеми лидерами оппозиции, но в Минск так и не прибыла.

Так, в начале февраля Джули Фишер посетила ряд европейских стран и встретилась с их официальными лицами и представителями белорусской оппозиции, находящейся в эмиграции. В частности, 3 февраля Фишер обсудила ситуацию в Беларуси с заместителем министра иностранных дел Польши Мартином Пшидачем. По сообщению американского посольства, «посол Фишер подчеркнула, что США обеспокоены продолжающимися нарушениями прав человека и основных свобод белорусского народа со стороны режима Лукашенко». В Варшаве Фишер встретилась также с руководителем Народного антикризисного управления Павлом Латушко.

Уже на следующий день, 4 февраля, Фишер встретилась в Вильнюсе со Светланой Тихановской. По сообщению офиса Тихановской, в ходе встречи обсуждены двусторонние отношения Беларуси и США, а также возможные варианты разрешения политического кризиса в Беларуси. Собеседницы говорили о том, как остановить насилие и добиться освобождения политзаключенных, а также о том, как сделать реализацию Акта о демократии в Беларуси и Московского механизма ОБСЕ более эффективным. Через пару дней Джули Фишер и Светлана Тихановская возложили венки к месту захоронения Кастуся Калиновского.













новом выпуске «Минского барометра» . Но он пока комментирует такие действия весьма сдержанно. Такое поведение назначенного посла США не может не раздражать официальный Минск, отмечают эксперты в. Но он пока комментирует такие действия весьма сдержанно.





Глава МИД Владимир Макей отметил только, что «если вновь назначенный посол будет представлять свое видение развития отношений между Беларусью и США в Госдепе на основании только лишь информации, которую она почерпнула в Вильнюсе, и Варшаве, и Стокгольме, то это будет однобокое видение».

Что касается даты приезда Фишер в Минск, то она по-прежнему не озвучена. 9 февраля в ходе брифинга для СМИ глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что у него нет никаких новостей относительно планов Фишер о поездке в Беларусь. Не было также информации и о назначении белорусского посла в США.

Прогноз

В ближайшие месяцы отношения с США, по мнению экспертов Совета по международным отношениям «Минский диалог», скорее всего обострятся. Это связано как с возможным всплеском протестной активности в Беларуси на День воли, 25 марта, и жесткой реакцией на него со стороны белорусских правоохранительных органов, так и с пересмотром ранее «замороженных» санкций США против предприятий белорусской нефтехимии. В 2008 году введение этих санкций, напоминают эксперты, привело к выдворению американского посла и резкому сокращению штата посольства США в Минске. В следующем периоде мониторинга станет, скорее всего, ясна судьба процесса обмена послами. Исходя из вышесказанного, велика вероятность, что процесс будет приостановлен.



