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Елизавета II наймет "царя разнообразия" после нападок Меган Маркл
25.03.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Королева Елизавета II решила нанять "царя разнообразия" после того, как жена ее младшего внука Гарри Меган Маркл обвинила монаршую семью в расизме.
© AFP 2020 / DOMINIC LIPINSKI
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Как сообщило издание Mail On Sunday, королева пытается реабилитироваться после обвинений Маркл в расизме и хочет нанять "царя разнообразия" - человека, который будет отвечать за улучшение жизни меньшинств и разнообразие в стране.
Елизавета II будет участвовать в мероприятии "Слушай и учись": собрание поможет королевским представителям провести независимый опрос и найти способ, как помочь ЛГБТ-сообществам и меньшинствам в Британии.
"Во дворце внимательно относятся к этой проблеме. У нас есть политика и всевозможные программы, но нет желаемого прогресса. Мы хотим стать лучшей версией себя, вот почему не боимся искать новые подходы к проблеме", - высказался источник.
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