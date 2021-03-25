Источник материала: Sputnik Беларусь

Королева Елизавета II решила нанять "царя разнообразия" после того, как жена ее младшего внука Гарри Меган Маркл обвинила монаршую семью в расизме.

Резонансное интервью у Опры Уинфри привело к неожиданным последствиям в королевстве: принц Уильям резко ответил брату Гарри, а Кейт Миддлтон и вовсе приготовилась дать жесткий отпор Меган Маркл . Королева решила действовать более гуманными методами и нашла другой способ по искоренению проблемы.

Как сообщило издание Mail On Sunday, королева пытается реабилитироваться после обвинений Маркл в расизме и хочет нанять "царя разнообразия" - человека, который будет отвечать за улучшение жизни меньшинств и разнообразие в стране.

Елизавета II будет участвовать в мероприятии "Слушай и учись": собрание поможет королевским представителям провести независимый опрос и найти способ, как помочь ЛГБТ-сообществам и меньшинствам в Британии.

"Во дворце внимательно относятся к этой проблеме. У нас есть политика и всевозможные программы, но нет желаемого прогресса. Мы хотим стать лучшей версией себя, вот почему не боимся искать новые подходы к проблеме", - высказался источник.

Читайте также: