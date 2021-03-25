Взрывным способом: как в Пинске демонтировали дымовую трубу - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Дымовую трубу, расположенную на территории западного промышленного узла Пинска, обрушили 24 марта, об этом сообщили в пресс-службе МЧС Беларуси.

Направленный взрыв провели работники Пинского центра государственного учреждения "Республиканский отряд специального назначения "ЗУБР". Уточняется, что труба в настоящее время не эксплуатировалась.

Обрушение методом подрыва - достаточно частая методика. Как правило, им занимаются специальные подразделения министерства по чрезвычайным ситуациям.

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