|
Взрывным способом: как в Пинске демонтировали дымовую трубу - видео
25.03.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Дымовую трубу, расположенную на территории западного промышленного узла Пинска, обрушили 24 марта, об этом сообщили в пресс-службе МЧС Беларуси.
Направленный взрыв провели работники Пинского центра государственного учреждения "Республиканский отряд специального назначения "ЗУБР". Уточняется, что труба в настоящее время не эксплуатировалась.
Обрушение методом подрыва - достаточно частая методика. Как правило, им занимаются специальные подразделения министерства по чрезвычайным ситуациям.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обрушением занимались сотрудники областного подразделения МЧС "Зубр" - видеозапись была выложена в сеть.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)