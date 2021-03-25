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Два веселых гуся гуляют по улицам города – видео

25.03.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Увидеть гусей в черте города – уже привычная картина для жителей Челябинска. Ведь на улицах часто можно встретить местного электрика Антона Машукова с необычными питомцами, которых он держит в квартире.

По его словам, идея заняться тем, "чего еще не было", пришла во время домашнего "заточения" в период пандемии. В детстве Антон помогал бабушке, которая держала на балконе кур, но сам решил завести гусей. 

© RUPTLY
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"Решил, что курочек проблематично держать, утки много едят... А гуси – красивые и воспитанные. Они такие харизматичные животные, а еще у них есть характер", – сказал Машуков.

Мужчина рассказал, что на местном птичьем рынке выбрал трех гусей. Для Яши, Маши и Даши он оборудовал в своей квартире отдельную комнату: пол покрыл несколькими слоями картона, между которыми проложил полиэтилен.

Заботливый хозяин уточнил, что птицам необходимы ежедневные водные процедуры и длительные прогулки на свежем воздухе. Сейчас на улицу выходят только Яша и Даша, а Маша высиживает дома яйца.

"Они бегают, им нужно крылышки потрясти, им нужно покупаться – это обязательная программа. И летом у меня доходили прогулки по восемь-девять часов в день", – добавил Машуков.

Как рассказал Антон, для прогулок по городу птицы выучили несколько команд: далеко от хозяина не отходят, послушно дожидаются зеленого сигнала светофора на перекрестках. Машуков поделился, что души не чает в своих любимцах и получает позитивные эмоции от горожан.

"У меня дома живут гуси, и я этому очень, искренне рад, потому что это улыбки, счастье, я не знаю, любовь даже других людей, потому что они, проходя мимо, говорят "спасибо". И дети радуются", – признался мужчина.

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Встретить на прогулке гусей для жителей Челябинска уже привычное дело. Местный житель Антон Машуков держит Яшу, Машу и Дашу прямо в квартире. Необычные питомцы у...
 
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