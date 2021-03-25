|
«Весна - наша!»: белорусы с самого утра вышли на акции в честь Дня Воли
Источник материала: Хартия'97
«Весна - наша!»: белорусы с самого утра вышли на акции в честь Дня Воли
От Кобрина до Светлогорска.
Беларусы из разных городов страны с самого утра проводят акции протеста в честь Дня Воли.
На фото: Радашковичи, минские Шарики, Стиклево, Светлогорск и Жабинка.
Минские партизаны также объявили начало Дня Воли.
Акции прошли в Кобрине, Борисово (Кобринский район) и других местах.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
От Кобрина до Светлогорска.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)