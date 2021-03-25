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Над многими домами в Минске появились огромные бело-красно-белые флаги
Источник материала: Хартия'97
Над многими домами в Минске появились огромные бело-красно-белые флаги
Минчане отмечают День Воли.
Бело-красно-белые флаги появились на многих домах в разных районах Минска.
Фото опубликовал телеграм-канал
А ЖК «Минск-Мир» вывесил огромный флаг еще с ночи.
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Минчане отмечают День Воли.
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