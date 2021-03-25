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Россия сдает тайгу в аренду

25.03.2021 09:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Россия сдает тайгу в аренду

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  • 25.03.2021, 8:34
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Россия сдает тайгу в аренду

Российские власти рассчитывают создать «цифровую платформу» для торговли «углеродными кредитами».

Российское правительство задумалось о монетизации пустующих пространств тайги. Власти планируют сдавать в аренду участки леса для торговли квотами на загрязнение атмосферы. Об этом сообщает агентство Bloomberg (перевод — «Голос Америки»).

Рынок торговли углеродными кредитами — разрешениями на выброс углекислого газа в атмосферу — к 2030 году может вырасти до 50 миллиардов долларов. Российские власти рассчитывают создать цифровую платформу, которая будет подсчитывать, сколько углерода забирают участки таежного леса. Бизнес сможет высаживать на них новые деревья или защищать старые, а потом использовать или перепродавать углеродные квоты.

Россия — четвертый в мире производитель парниковых газов и крупнейший поставщик ископаемого топлива. С помощью ухода за тайгой и продажи кредитов власти планируют снизить критику в адрес Кремля за отсутствующий вклад в борьбу с изменением климата, утверждает агентство. На долю страны приходится 20 процентов мировых лесов, но к 2030 году у страны не снизится, а вырастет уровень выбросов.

Значительный их объем приходится на лесные пожары — за невозможность эффективно бороться с которыми власти критикуются экологами почти каждое лето.

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Российские власти рассчитывают создать «цифровую платформу» для торговли «углеродными кредитами».
 
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