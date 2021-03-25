Источник материала: Хартия'97

Стала известна фамилия офицера ГУБОПиКа, который перешел на сторону народа 6 25.03.2021, 8:27

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Подполковник передавал информацию движению за свободные выборы.

Телеканал «Беларусь-1» показал пропагандистский фильм, в котором, помимо всего прочего, официально озвучили информацию о подполковнике ГУБОПиКа, который сотрудничал с движением за свободные выборы и гражданские права и передал огромный массив информации, сообщает «Наша Нива» .

В фильме показали видео работы ГУБОПиК. Закадровый голос пояснил — это видео появилось в Сети 28 ноября «через два дня после того, как старший оперуполномоченный 4-го отдела 1-го управления ГУБОПиК Станислав Лупоносов сбежал в Украину».

Начальник ГУБОПиК Беларуси Андрей Паршин заявил, что подполковник занимался передачей информации целенаправленно.

— Собирал информацию — ту, к которой имел доступ. У нас были уже возможные наметки на то, что из «святая святых» идет подобная утечка информации. И мы были близки к тому, чтобы задать определенные вопросы непосредственно начальнику сотрудника, который совершил эти действия, — рассказал Паршин.





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