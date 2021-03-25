Силовики у Почобута, поздравления Тихановской и всех-всех, огромная «Погоня». Что происходит в День Воли в Беларуси. Онлайн

Источник материала: Салiдарнасць

Хроника самых важных событий четверга – в обзоре «Салідарнасці».

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С самого утра у гродненского журналиста Анджея Почобута дома милиция в балаклавах. Об этом сообщила его жена Оксана, пишет БАЖ. Напомним, накануне на 15 суток посадили его соратницу , главу незарегистрированного Союза поляков Беларуси Анжелику Борис.

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С самого утра в разных районах Минска появились национальные флаги, а в Брилевичах, как сообщает Наша Нiва , вывели на дом огромную проекцию герба «Погоня».













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Светлана Тихановская поздравляет белорусов с Днем Воли. Политик отмечает, что, как и многие белорусы, раньше она не считала 25 марта важной датой, но в 2020 году все изменилось.





– Мы пачалі пісаць гісторыю новай Беларусі. І цяпер усе мы разумеем: нельга ісці ў будучыню, не памятаючы пра мінулае, – а інакш можна затрымацца ў гэтым мінулым на 26 гадоў.

Беларуская Народная Рэспубліка стала старонкай нашай гісторыі, дзякуючы якой праз гады Беларусь атрымала незалежнасць, а не засталася шасцю вабласцямі ў складзе іншай краіны.

І сёння – наш дзень і наша свята. Я віншую нас з тым, што ў нас з'явіліся адзінства, салідарнасць і воля. І з тым, што ўсяго за тыдзень мы сабралі амаль 750 тысяч галасоў на платформе «Голас» – за мір, за перамовы, за свабодную будучыню нашай роднай краіны.

Тихановская пожелала белорусам следующее 25 марта встретить в той Беларуси, которую мы заслуживаем: «У краіне, дзе шануюць закон, захоўваюць правы і паважаюць народ».

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Перед Днем Воли 24 марта в 23.34 в разных местах Минска люди устроили салюты. Посмотрите, как это было: