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Пустующее общежитие Минского завода автоматических линий выставят на аукцион

25.03.2021 09:22 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На торги выставляется расположенное в Партизанском районе пустующее четырехэтажное общежитие Минского завода автоматических линий, сообщает агентство «Минск-Новости».


Скриншот: «Яндекс.Панорамы»

Аукцион состоится 31 марта в 15.00 в Минском городском центре недвижимости. Предметом торгов станут капитальное строение (общая площадь — 2 318,9 «квадрата») на улице Фроликова, 11 и право заключения договора аренды земельного участка для его обслуживания.

Общежитие Минского завода автоматических линий построили в 1956 году, здание не используется около 10 лет.

Начальная цена — 230 тысяч 917 рублей 96 копеек, рассказала главный специалист отдела по распоряжению государственным имуществом комитета «Минскгоримущество» Надежда Скварковская.

Документы для участия принимают по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: Минск, улица Герцена, 2а, кабинет 2. Последний день их приема — 29 марта до 16.00.

Подробную информацию о предстоящих торгах можно найти на официальных порталах Государственного комитета по имуществу и Мингорисполкома.

Телефон для справок: 8 017 278-50-89.

 
Теги: Минск
 
 
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На торги выставляется расположенное в Партизанском районе пустующее четырехэтажное общежитие Минского завода автоматических линий, сообщает агентство...
 
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