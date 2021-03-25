Семиместная Hyundai Creta: первые изображения экстерьера

Источник материала: Tut.by

Кроссовер Hyundai Creta для нашего рынка скромно обновили в прошлом году, зато уже не за горами дебют машины второго поколения. В Индии ее представили в начале 2020 года , а теперь на подходе удлиненная версия «паркетника».





Ранее в Сеть «слили» шпионские фотографии салона удлиненного кроссовера, а теперь индийское отделение Hyundai поделилось тизерами и дизайнерскими эскизами внешности — не местном рынке, напомним, Creta с тремя рядами сидений в салоне получит отдельное имя Alcazar.





Ожидается, что в базовом исполнении Alcazar будет семиместным, а самые богатые версии получат шестиместную компоновку с двумя раздельными креслами второго ряда с центральным боксом-подлокотником между ними. Судя по изображениям, Alcazar будет отличаться от исходной Creta иным оформление кормы с более массивным свесом, измененными задними стойками и фонарями с C-образными элементами.





В Индии новая Creta доступна с 1,5-литровым бензиновым «атмосферником», дизелем аналогичного объема (оба на 115 л.с.) и бензиновым турбомотором 1.4 (140 л.с.) — по всей видимости, такой же набор силовых установок достанется и Alcazar.

Полностью Alcazar будет рассекречен уже в начале апреля. Что касается Creta второго поколения для рынка ТС, то старт производства кроссовера на заводе в Санкт-Петербурге запланирован на этот год — продажи должны начаться летом.