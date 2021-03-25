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Семиместная Hyundai Creta: первые изображения экстерьера
Источник материала: Tut.by
Кроссовер
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Ожидается, что в базовом исполнении Alcazar будет семиместным, а самые богатые версии получат шестиместную компоновку с двумя раздельными креслами второго ряда с центральным боксом-подлокотником между ними. Судя по изображениям, Alcazar будет отличаться от исходной Creta иным оформление кормы с более массивным свесом, измененными задними стойками и фонарями с C-образными элементами.
В Индии новая Creta доступна с 1,5-литровым бензиновым «атмосферником», дизелем аналогичного объема (оба на 115 л.с.) и бензиновым турбомотором 1.4 (140 л.с.) — по всей видимости, такой же набор силовых установок достанется и Alcazar.
Полностью Alcazar будет рассекречен уже в начале апреля. Что касается Creta второго поколения для рынка ТС, то старт производства кроссовера на заводе в Санкт-Петербурге запланирован на этот год — продажи должны начаться летом.
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Индийское подразделение Hyundai обнародовало «дразнилки» кроссовера Alcazar - трехрядной модификации Creta.
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