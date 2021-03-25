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Нацбанк РБ не поддержал инициативу о введении сбора с ИП за снятие наличных

25.03.2021 09:31 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Национальный банк Беларуси не поддержал предложение Госконтроля РБ о введении в отношении индивидуальных предпринимателей сбора в бюджет за снятие наличных со своих счетов сверх установленного лимита.

Регулятор считает нецелесообразным принятие «одномоментных жестких мер по ограничению наличных расчетов». Об этом говорится в письме за подписью замминистра финансов Дмитрия Кийко в адрес Республиканской конфедерации предпринимательства, передает БелаПАН.

Отмечается, что с 1 февраля в два раза (с 1000 до 50 базовых величин) снижен предельный размер платежа наличными за товары, работы и услуги, перечислены другие принятые и планируемые меры стимулирования использования безналичных платежей.

Также в письме отмечается, что вопросы налогообложения ИП будут рассмотрены Консультативным советом по налоговой политике при Минфине в рамках подготовки изменений в Налоговый кодекс на 2022 год.

Что касается предложения о повышении размера отчислений ИП в Фонд социальной защиты населения, то его поддерживают в Минтруда и соцзащиты, поскольку, по мнению ведомства, в данном предложении «заложена положительная динамика формирования источников социальных выплат».

В комментарии РКП к письму отмечается: «Конфедерация сохраняет осторожный оптимизм по поводу полученного ответа Министерства финансов. Данный документ подтверждает готовность власти к диалогу с бизнес-сообществом по поводу поиска взаимоприемлемых путей выхода из сложившейся ситуации. Вместе с тем, очевидно, что государство не является по своей природе неким монолитом — всегда существуют межведомственные противоречия, вызванные тем, что у разных органов разные задачи».

 
 
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Национальный банк Беларуси не поддержал предложение Госконтроля РБ о введении в отношении индивидуальных предпринимателей сбора в бюджет за снятие наличных со...
 
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