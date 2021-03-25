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Премьер Польши сравнил арест Борис с захватом заложников

25.03.2021 09:31 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Премьер Польши Матеуш Моравецкий в среду, 24 марта, выразил резкий протест по поводу ареста лидера Союза поляков Беларуси Анжелики Борис по обвинению в незаконной организации праздника в честь святого Казимира «Казюки».

«Эти действия абсолютно несовместимы с какими-либо международными стандартами», - заявил Моравецкий, которого цитирует Польское радио.

Он обвинил белорусские власти в действиях, разрушающих хорошие отношения между поляками и белорусами, которые он назвал «захватом заложников»: «Все белорусы, которые живут в Польше, могут наслаждаться нормальной, спокойной и достойной жизнью, следовательно, Польша требует того же от Беларуси».

Моравецкий заявил, что вопрос ущемления прав польского меньшинства в Беларуси он затронет на заседании Европейского Совета, которое пройдет 25 марта.

 
 
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Премьер Польши Матеуш Моравецкий в среду, 24 марта, выразил резкий протест по поводу ареста лидера Союза поляков Беларуси Анжелики Борис по обвинению в незаконной...
 
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