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Генменеджер минского "Динамо": при переговорах с россиянами берем устное согласие на выступление за сборную Беларуси

25.03.2021 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Генменеджер минского "Динамо" Андрей Парфимович рассказал о подписании россиян.





- При переговорах с россиянами, кроме ветеранов Терещенко или Мосалева, берем устное согласие на возможное выступление в сборной Беларуси в будущем. Этот вопрос важен. Они дают устный ответ, что готовы. Всем этим ребятам 25, 26, 27 лет. Горбунову 24. Эти молодые парни могут стать полноценным белорусами. Заведут семью, осядут здесь. При скаутинге игроков из России мы обращаем внимание на возраст, — цитирует Парфимовича hockey.by со ссылкой на прямой эфире Fan Zone.

В этом сезоне за минское "Динамо" играли россияне Павел Варфоломеев, Роман Горбунов, Кирилл Воронин и Денис Мосалев.
 
 
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Генменеджер минского "Динамо" Андрей Парфимович рассказал о подписании россиян.
 
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