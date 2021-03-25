|
Генменеджер минского "Динамо": при переговорах с россиянами берем устное согласие на выступление за сборную Беларуси
Источник материала: Партизан
Генменеджер минского "Динамо" Андрей Парфимович рассказал о подписании россиян.
- При переговорах с россиянами, кроме ветеранов Терещенко или Мосалева, берем устное согласие на возможное выступление в сборной Беларуси в будущем. Этот вопрос важен. Они дают устный ответ, что готовы. Всем этим ребятам 25, 26, 27 лет. Горбунову 24. Эти молодые парни могут стать полноценным белорусами. Заведут семью, осядут здесь. При скаутинге игроков из России мы обращаем внимание на возраст, — цитирует Парфимовича
В этом сезоне за минское "Динамо" играли россияне Павел Варфоломеев, Роман Горбунов, Кирилл Воронин и Денис Мосалев.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генменеджер минского "Динамо": при переговорах с россиянами берем устное согласие на выступление за сборную Беларуси
Генменеджер минского "Динамо" Андрей Парфимович рассказал о подписании россиян.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)