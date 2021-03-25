- При переговорах с россиянами, кроме ветеранов Терещенко или Мосалева, берем устное согласие на возможное выступление в сборной Беларуси в будущем. Этот вопрос важен. Они дают устный ответ, что готовы. Всем этим ребятам 25, 26, 27 лет. Горбунову 24. Эти молодые парни могут стать полноценным белорусами. Заведут семью, осядут здесь. При скаутинге игроков из России мы обращаем внимание на возраст, — цитирует Парфимовичасо ссылкой на прямой эфире Fan Zone.