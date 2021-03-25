Взгляните, как, по мнению МВД, выглядит «агрессивно настроенная толпа». Видео из Бреста

«Вместе с другими протестующими молодой человек блокировал транспорт, создавая угрозу безопасности участников дорожного движения, а также выкрикивал лозунги, водил хороводы и пел песни», — продолжили в ведомстве.





Мужчину признали подозреваемым по уголовному делу, возбужденному за «активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок». Он водворен в ИВС.





Напомним, «хороводное дело» — одно из самых масштабных, связанных с послевыборными акциями протеста в Бресте. Его возбудили через несколько дней после масштабной акции протеста, которая закончилась хороводом на перекрестке бульвара Космонавтов и проспекта Машерова и последующим разгоном протестующих водометом.





По версии обвинения, каждый из подсудимых в группе с иными лицами умышленно принял активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Их действия были сопряжены с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекли нарушение работы транспорта, предприятий и организаций. В частности, из-за простоя троллейбусному парку был нанесен ущерб 619 рублей 55 копеек, автобусному – 40 рублей 37 копеек, на несколько часов закрылись торговые павильоны и ресторан быстрого питания.





По делу проходят десятки фигурантов. 25 февраля в суде Ленинского района огласили приговор первым десяти из них. Тогда гособвинение запросило для всех их «химию» – с направлением и без направления в исправительное учреждение открытого типа. Судья суда Ленинского района Бреста Святослав Калина практически полностью согласился с позицией прокуроров – лишь для студентки Марины Сирецан он назначил 1 год и 3 месяца «домашней» химии вместо запрашиваемых 1 года и 6 месяцев.





15 марта в Бресте огласили приговор еще восьми обвиняемым. Приговоры – «химия», в том числе и домашняя, и колония общего режима.



