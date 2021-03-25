В Минске в сгоревшем мусоре пожарные нашли труп мужчины

Днем 24 марта в МЧС сообщили, что в мусороприемной камере дома по улице Куйбышева, 69 загорелся мусор. Такой пожар действительно был — на площади в три «квадрата», а в сгоревшем мусоре нашли труп мужчины. Его личность устанавливается, причина пожара — тоже.



