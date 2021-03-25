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Ночью белорусы по всему Минску запустили салюты в честь Дня воли

25.03.2021 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В белорусской столице минувшей ночью раздались салюты.

Яркие огни украсили небо в разных частях города.
Как сообщают местные телеграм-каналы, таким способом белорусы поздравили себя с наступлением Дня воли.

Салюты были замечены в 15-20 точках Минска: во всех районах — от Лошицы до Каменной Горки.


Фото: скриншот

Напомним, представители оппозиции 25 марта отмечают День воли.

По словам экс-кандидата в президенты, в этот день в стране должны возобновиться протесты после зимнего перерыва.

Однако милиция уже неоднократно призывала жителей сохранять бдительность и не идти на поводу у «деструктивных сил», пишет belnovosti.by
 
Теги: Минск
 
 
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В белорусской столице минувшей ночью раздались салюты.
 
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